El sanfrancisqueño Ángel "Bachi" Serrano se transformó en el nuevo presidente de la Federación Ciclista Córdoba. Además, Mauro Almada (Sportivo Belgrano) y Oscar Scarafía (Tiro y Gimnasia) también integran la Comisión Directiva.

En La Mañana de El Periódico FM 97.1, Serrano habló de este nuevo desafío y lo que viene en esta gestión. “Estoy contento y dispuesto a iniciar una nueva aventura en el ciclismo provincial, el tema es que hace ya un más de un año y medio el mandato de la comisión anterior estaba vencido y se tenía que llamar sí o sí a elecciones, cosa que no se hizo y estaba a punto de caer la intervención del IPJ; logramos juntar firmas y hacer una asamblea, presentamos una lista única, yo contaba con el apoyo de los principales clubes de Córdoba. Martín Garrido en un momento se había candidateado para ser presidente, después desistió, pero así y todo me dio el apoyo, así que juntamos unos cuantos clubes de ciclismo de la provincia de Córdoba y conformamos una lista de unidad”, explicó.

“Ya comenzamos a trabajar y a gestionar para corregir los destinos del ciclismo porque al estar un año y medio con con este problema de personería jurídica, todas las ayudas gubernamentales se daban de baja”, señaló Serrano.

Por otro lado, el sanfrancisqueño comentó que ni bien el IPJ avale la nueva Comisión comenzarán a trabajar en ordenar las cuentas de la Federación y en paralelo comenzar a diagramar el 2024. “Hay bastantes cosas que rever, necesitamos sí o sí difundir el semillero, el ciclismo infantil, así que todas las carreras van a ir también dirigidas hacia ese punto, vamos a hacer un cronograma de carreras de la temporada de ruta y un cronograma de carreras de la temporada de pista, ya estamos volviendo a organizar todo lo que es Selecciones. Ya tenemos a tres técnicos dispuestos a empezar a trabajar para la Federación y una de ellas es de San Francisco, es Daiana Almada . Hay que acomodar un poco los papeles, hay bastante bastantes temas para tocar, empezar a realizar carreras y gestionar”, indicó Serrano.

Y agregó: “Por supuesto nuestro gobernador (Martín Llaryora) siempre apoyó al ciclismo, lo hizo acá en San Francisco cuando fue intendente, donde hizo un equipo de ciclismo y también lo hizo cuando fue intendente de Córdoba, donde organizó carreras importantes, así que vamos a contar con el apoyo de él también, seguramente, para realizar algunos eventos de carácter nacional e internacional”.

Serrano contó también que seguirá trabajando en el Departamento de Ciclismo de Sportivo Belgrano y se manifestó contento por el grupo de trabajo que conformó. “Hace 43 años que estoy en el mundo del ciclismo, conozco todo el paño, para mí es un desafío más, trato de acomodar todas las cosas en el ciclismo local, tuvimos relativo éxito con respecto a lo que es la Doble San Francisco-Miramar y vamos a hacer lo mismo a nivel provincial con toda la gente que me rodea. El grupo de trabajo que conformé son toda gente que le gusta el ciclismo y lo hace realmente por amor al deporte y es lo que vamos a a proyectar a nivel provincial. Y por supuesto cuento también con el apoyo inestimable de la Federación Ciclista Argentina (Facpyr), ellos fueron los que me empujaron un poco para que agarre este fierro caliente, me conocen de hace muchos años porque vienen a fiscalizar la Doble San Francisco-Miramar y me dieron un empujoncito para que que agarre esto y nos pongamos a trabajar en pos de poder engrandecer el ciclismo de Córdoba”, expresó.

La ‘Doble’ y próximo evento en Freyre

Consultado por el balance de la última Doble San Francisco-Miramar, realizada hace apenas unas semana atrás, señaló: “La Doble dejó un saldo positivo, tenemos que ajustar algunos detalles que a último momento se nos cayeron, pero es un pequeño detalle que vamos a ir corrigiendo. Se ha sumado más gente a la organización y se quiere sumar más gente, eso es muy importante porque cuanto más seamos los que trabajamos más fácil sale la carrera y ahora ya empezamos a trabajar con vistas a la Doble San Francisco-Miramar de Damas allá por el mes de abril, que es el próximo objetivo importante que tiene que tiene la institución”.

Además, agregó: “Se está trabajando también en una competencia muy grande para el 24 de febrero, la cual Sportivo Belgrano va a fiscalizar y que se va a realizar en la localidad de Freyre, una competencia nocturna de suma importancia, con valores a nivel nacional, va a ser alrededor de la plaza y ya estamos trabajando con ese proyecto con Germán Baldo -intendente de Freyre- y todos los chicos de la comisión de Mountain Bike de Freyre”.