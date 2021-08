La Liga de Baby Fútbol dio a conocer la programación del próximo fin de semana que estará cargado de actividad con la disputa de la séptima fecha y dos torneos relámpagos en simultáneo.

El club Belgrano organizará un torneo para la categoría 2009, mientras que Deportivo Norte lo hará para la categoría 2012. Ambas competencias tienen programación para los días viernes y domingo.

7ª fecha

13 hs Dep. Oeste vs. Tiro y Gimnasia

13 hs DMD Freyre vs. Tarzanito (*)

13.50 hs Dep. Josefina vs. Dep. Sebastián (En cancha de Los Andes)

13 hs Belgrano vs. Dep. Norte

13 hs 2 de Abril vs. Estrella del Sur

13 hs Los Albos vs. Los Andes

13 hs Gral. Savio vs. CD River

13 hs Barrio Jardín vs. CDyC El Faisán (En Devoto)

14.40 hs Barrio Cabrera vs. Inf. Xeneize

Libre: El Trébol (El Tío)

(*) Para ingresar a la cancha de Freyre se debe presentar carnet de vacunación Covid-19, o bien hisopado o PCR negativo de al menos 48 hs. anteriores.

Campeonato Categoría 2012 (En Deportivo Norte)

VIE 19 hs Los Albos vs. Dep. Sebastián

VIE 20 hs Barrio Jardín vs. Inf. Xeneize

VIE 21 hs Barrio Cabrera vs. DMD Freyre

VIE 22 hs CDyC El Faisán vs. Belgrano

DOM 8.30 hs Dep. Norte vs. Gral. Savio

DOM 9.30 hs Estrella del Sur vs. Dep. Josefina

DOM 10.30 hs Los Andes vs. Dep. El Trébol

DOM 11.30 hs CD River vs. 2 de Abril

DOM 12.30 hs Tiro y Gimnasia vs. Trazanito

Libre: Deportivo Oeste

Campeonato Categoría 2009 (En Belgrano)

VIE 19 hs Barrio Jardín vs. Dep. Oeste

VIE 20 hs CD River vs. Dep. Josefina

VIE 21 hs Dep. Sebastián vs. Tiro y Gimnasia

VIE 22 hs DMD Freyre vs. Tarzanito

DOM 8.30 hs 2 de Abril vs. Belgrano

DOM 9.30 hs Gral. Savio vs. CDyC El Faisán

DOM 10.30 hs Los Albos vs. Inf. Xeneize

DOM 11.30 hs Barrio Cabrera vs. Dep. Norte

DOM 12.30 hs Los Andes vs. Estrella del Sur