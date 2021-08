Este fin de semana continúa la actividad deportiva con competencias que se reanudan y otras que siguen su curso después de un año complicado para la práctica deportiva.

Habrá acción desde el viernes hasta el domingo con varias actividades programadas para infantiles, juveniles y primera división.

VIERNES

Básquet | Torneo Asociativo – 4ª fecha – u17 y Primera división

20 hs / 22 hs El Tala vs. SS Devoto

20 hs / 22 hs San Isidro vs. Cult. Arroyito

20 hs / 22 hs El Ceibo vs. Almafuerte

SABADO

Básquet | Torneo Asociativo - 4ª fecha - u13, Mini y Premini

10 hs / 11.30 hs / 13 hs El Ceibo vs. Alumni

10 hs / 11.30 hs / 13 hs Almafuerte vs. El Tala

10 hs / 11.30 hs / 13 hs San Isidro vs. SS Devoto

Fútbol | Liga Regional – Inferiores – 1ª fecha

13 hs Antártida Argentina vs. SS Devoto

13 hs Marina FC vs Sportivo Belgrano

13 hs Cult. La Francia vs. Proyecto Crecer

Baby Fútbol | Torneo Apertura – 6ª fecha

13 hs CDyC El Faisán vs. Barrio Cabrera

13 hs CR River vs. Barrio Jardín

13 hs Los Andes vs. Gral. Savio

13 hs Estrella del Sur vs Los Albos

13 hs Dep. Norte vs. 2 de Abril

13 hs Dep. Sebastián vs. Belgrano

13 hs Tarzanito vs. Dep. Josefina

13 hs Tiro y Gimnasia vs. DMD Freyre

13 hs Dep. El Trébol vs. Dep. Oeste

Fútbol | Liga Rafaelina - Inferiores - Zona Sur

14 hs La Hidráulica vs. Dep. Josefina

14 hs Arg. de Vila vs. Def. de Frontera

Hockey | Liga Local - Juveniles - (Polideportivo Municipal)

14 hs Proyecto Malvinas vs. La Enramada (7ª división)

15 hs Polideportivo vs. Iturraspe (7ª división)

16 hs Proyecto Malvinas vs. La Enramada (5ª división)

17 hs Iturraspe vs. Polideportivo (5ª división)

Básquet | Torneo Asociativo – 4ª fecha – u15 y u19

15 hs / 17 hs El Tala vs. SS Devoto

Básquet | Liga Provincial u17 – 3ª fecha – Grupo D

16 hs Maipú (Cba) vs. El Ceibo

Básquet | Liga Provincial u17 – 2ª fecha – Grupo G

16 hs San Isidro vs. Argentino de Marcos Juárez

DOMINGO

Hockey | Liga local – Torneo “Germinando Sueños” – 3ª fecha (Charabones)

9 hs Contadoras vs. Devoto

10.30 hs Talleres vs. Tiro y Gimnasia

12 hs Polideportivo vs. La Hidráulica

13.30 hs Sporting vs. Charitas

Básquet | Torneo Asociativo Femenino de Morteros – 4ª fecha – u15

10 hs San Isidro vs. Sp. Suardi

Fútbol | Liga Rafaelina – Torneo Femenino – 3ª fecha (cancha de Defensores de Frontera)

10 hs Def. de Frontera vs. Argentino de Vila (reserva)

13.30 hs Defensores de Frontera vs. Argentino de Vila (Primera)

Fútbol | Liga Regional – Mayores – Zona Centro Grupo A

11 hs / 13 hs Antártida Argentina vs. Sportivo Belgrano

14 hs / 16 hs Sociedad Sportiva Devoto vs. Proyecto Crecer

Fútbol | Liga Rafaelina – Grupo B - Zona

14 hs / 15.30 hs La Hidráulica vs. Zenón Pereyra

14 hs / 15.30 hs Dep. Josefina vs. Sp. Libertad

14 hs / 15.30 hs Juv. Unida (Va. San José) vs. Def. de Frontera

Rugby | Torneo Súper 10 - Segunda división - Intermedia

14.30 hs San Francisco RC vs. Universidad Nacional de Córdoba

Fútbol | Torneo Federal A - Zona B - 20ª fecha

16 hs Sportivo Belgrano vs. Central Norte (Salta)

Básquet | Liga Provincial u17 – 5ª fecha – Grupo D

Poeta Lugones (Cba) vs. El Ceibo