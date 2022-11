La Copa Argentina sorteó su undécima edición este miércoles en el estadio de futsal del predio que la Asociación del Fúbol Argentina (AFA) posee en Ezeiza: se definió quiénes jugarán los 32avos de final y el cuadro definitivo.

El azar dictaminó que River enfrentará a Racing de (CBA), y Boca deberá enfrentarse a Olimpo. Por su parte, Racing se verá la cara ante San Martín (F) e Independiente hará lo propio ante Ciudad de Bolivar, mientras que San Lorenzo jugará ante Sarmiento (R).

Los cruces

Cruce 1: River vs Racing de Córdoba

Cruce 2: Vélez vs Deportivo Español

Cruce 3: Arsenal vs Villa Mitre

Cruce 4: Estudiantes de La Plata vs Independiente de Chivilcoy

Cruce 5: Racing vs San Martín de Formosa

Cruce 6: Tigre vs Centro Español / Defensores de Cambaceres

Cruce 7: San Lorenzo vs Sarmiento de Resistencia

Cruce 8: Boca vs Olimpo

Cruce 9: Gimnasia La Plata vs Excursionistas

Cruce 10: Newell's vs Primera C 4

Cruce 11: Banfield vs Campeón Primera C

Cruce 12: Huracán vs Yupanqui

Cruce 13: Independiente vs Ciudad de Bolívar

Cruce 14: Rosario Central vs Central Norte

Cruce 15: Patronato vs Gimnasia y Tiro de Salta

Cruce 16: Lanús vs Sol de Mayo

Cruce 17: Colón de Santa Fe vs Colegiales

Cruce 18: Argentinos Juniors vs Deportivo Armenio

Cruce 19: Sarmiento de Junín vs Chaco For Ever

Cruce 20: Central Córdoba de Santiago del Estero vs Comunicaciones

Cruce 21: Instituto de Córdoba vs Deportivo Riestra

Cruce 22: Atlético Tucumán vs Estudiantes de Río Cuarto

Cruce 23: Belgrano de Córdoba vs Independiente Rivadavia

Cruce 24: Unión de Santa Fe vs Almagro

Cruce 25: Barracas Central vs Estudiantes de Buenos Aires

Cruce 26: Platense vs Defensores de Belgrano

Cruce 27: Defensa y Justicia vs Ituzaingó

Cruce 28: San Martín de Tucumán vs Deportivo Morón

Cruce 29: Gimnasia de Mendoza vs All Boys

Cruce 30: Godoy Cruz vs Villa San Carlos / Defensores Unidos

Cruce 31: Aldosivi vs San Martín de San Juan

Cruce 32: Talleres de Córdoba vs Chacarita