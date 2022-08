Se mantiene expectante

Tras la victoria conseguida este domingo y disputada en su totalidad la 23° fecha del Federal A, Sportivo Belgrano se mantiene en la lucha por entrar en la zona de clasificación.

La Verde quedó a tres puntos de los clasificados, le ayudó la derrota de Gimnasia y Tiro y empate de Sportivo Las Parejas. En tanto, Douglas se escapó, pero le dio una 'manito' porque derrotó a Crucero del Norte, que ahora quedó cuatro puntos abajo de Sportivo.

La próxima fecha para el equipo de Armando será el sábado a las 14.30 en condición de visitante ante Juventud Unida de Gualeguaychú.

Resultados de la fecha

Viernes | Sarmiento 2-1 Juv. Antoniana

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Viernes | Ctral. Norte 0-1 Atl. Paraná

Árbitro: Francisco Acosta

Sábado | San Martín (Formosa) 4-0 Gimnasia y Tiro

Árbitro: Nelson Bejas

Domingo| Depro 1-1 Unión (Sunchales)

Árbitro: Ariel Montero

Domingo | Sp. Belgrano 2-1 Boca Unidos

Árbitro: Jonathan Correa

Domingo | Douglas Haig 2-0 Crucero del Norte

Árbitro: Marcelo Sanz

Domingo | Def. de Belgrano (Va. Ramallo) 0-0 Sp. Las Parejas

Árbitro: Juan Nebbietti

Domingo | Racing (Cba) 4-1 Juv. Unida (Gualeguaychú)

Árbitro: Lucas Cavallero

Libre: Gimnasia y Esgrima (Concepción del Uruguay).

Tabla

24° fecha

Juv. Unida (Gualeguaychú) vs Sp. Belgrano

Boca Unidos vs Sarmiento (Resistencia)

Juv. Antoniana vs Douglas Haig

Crucero del Norte vs Def. de Belgrano (Va. Ramallo)

Sp. Las Parejas vs Central Norte (Salta)

Atl. Paraná vs San Martin (Formosa)

Gimnasia y Tiro vs Depro

Gimnasia (CdU) vs Racing (Cba)

Libre: Unión (Sunchales)