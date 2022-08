Debe volver a remar

Consumada la 22° fecha de la Zona Norte, Sportivo Belgrano volvió a quedar relegado en la tabla de posiciones al no poder estirar su racha positiva en Salta ante Juventud Antoniana.

La Verde quedó a cuatro puntos de la zona de clasificación. Gimnasia y Tiro ganó el clásico y se escapó, pero también se acercaron Crucero y el propio Juventud Antoniana.

El próximo partido será ante Boca Unidos de Corrientes en San Francisco.

Resultados de la 22° fecha

Sábado | Crucero del Norte 0-3 Sarmiento

Árbitro: Brian Ferreyra

Sábado | Atl. Paraná 0-1 Def. de Belgrano

Árbitro: Gustavo Benites

Domingo | Juv. Unida (Gualeguaychú) 0-3 Gimnasia (CdU)

Árbitro: Matías Billione Carpio

Domingo | Gimnasia y Tiro 2-1 Central Norte

Árbitro: Fabricio Llobet

Domingo | Sp. Las Parejas 1-0 Douglas Haig

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Domingo | Unión (Sunchales) 0-3 San Martín (Formosa)

Árbitro: Bruno Amiconi

Domingo | Boca Unidos 1-1 Racing (Cba)

Árbitro: José Sandoval

Domingo | Juv. Antoniana 3-1 Sportivo Belgrano

Árbitro: Guillermo González

Libre: Depro

Tabla

23° fecha

San Martin (Formosa) vs Gimnasia y Tiro

Central Norte vs Atl. Paraná

Def. de Belgrano (Va. Ramallo) vs Sp. Las Parejas

Douglas Haig vs Crucero del Norte

Sarmiento vs Juv. Antoniana

Sp. Belgrano vs Boca Unidos

Racing (Cba) vs Juv. Unida (Gualeguaychú)

Def. de Pronunciamiento vs Unión (Sunchales)

Libre: Gimnasia (CdU)