Liga Amateur: once clubes se manifestaron en contra de la desafiliación a Juventud Unida

Mediante un comunicado señalaron estar de acuerdo con la severidad de las penas impuestas tras los incidentes, pero no con la desafiliación del club de barrio Sáenz Peña. No se presentarían a jugar este sábado, pero desde la Liga indicaron que la fecha no se suspende.