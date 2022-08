Se jugó este sábado por la tarde 7ª fecha de las Revanchas en Liga Amateur de Fútbol en las canchas de La Milka, La Florida, Iturraspe y Ferroviarios.

En los resultados destacados, La Florida goleó a Colonia Marina y se subió a la cima de la tabla de la Zona B. También quedó muy cerca de lograr la clasificación a cuartos de final.

En Zona A, La Trucha volvió a ganar y sigue puntero. El equipo de Frontera ya se había asegurado un lugar en cuartos. Además, ganó La Milka que sigue como escolta y también se clasificó.

En la Zona A también estarían clasificados Talleres y Barrio 9 de Septiembre ya que Juventud Unida fue desafiliado. De todos modos esta decisión fue apelada por otras instituciones que pidieron que esto se revoque.

Pese a la advertencia de once clubes que habían anunciado que no se presentarían, finalmente todos los equipos disputaron la fecha.

Resultados de la jornada:

- Cancha de Ferroviarios

Estudiantes SC 0-4 El Faisán (Devoto)

Goles: Axel Vaca x2, Jonathan Frencia y David López (EF)

La Trucha FC 2-0 Barrio 9 de Septiembre

Goles: Rodrigo Funes y Francisco Salas (LT)

- Cancha de La Florida

Dep. Colón 1-3 Filial Talleres

Goles: Matías Galarza (C) Cristian Barengo, Diego Ledezma y Marcos Boetto (T)

La Florida 5-0 Marina FC

Goles: Leonardo Cabrera x2, Federico Rossetti x2 y Leonardo Garay (LF)

- Cancha de La Milka

Tiro y Gimnasia 1-2 Barrio 20 de Junio

Goles: Jorge Giordano (TyG) Nicolás Sayago x2 (20J)

La Milka 3-1 Quebrachense LC

Goles: Brian Simone, Miguel Urquiza y Gastón Gutiérrez (LM) Andrés Leyendecker (Q)

- Cancha de Iturraspe

1º de Mayo 1-3 Estudiantes Universitarios

Goles: Juan Videla (M) Bruno Martina, Agustín Pellegrini y Agustín Corzo (EU)

Def. de Iturraspe 3-2 Presidente Roca

Goles: Santiago Vico x2 y Jorge Aymar (DI) Emiliano Argemi (PR)

Libres: Juv. Unida - Barrio Parque

Así están las tablas

Zona A

1. La Trucha FC 33 pts. (clasificado a cuartos)

2. La Milka 27 pts. (clasificado a cuartos)

3. Filial Talleres 26 pts.

4. Juv. Unida 23 pts. (Desafiliado)

5. Barrio 9 de Septiembre 20 pts.

6. Quebrachense 14 pts.

7. Club Dep. Colón 13 pts.

8. Estudiantes Universitarios 12 pts.

9. 1º de Mayo 7 pts.

Zona B

1. La Florida 30 pts.

2. Barrio 20 de Junio 28 pts.

3. Barrio Parque 28 pts.

4. El Faisán (Devoto) 26 pts.

5. Def. de Iturraspe 25 pts.

6. Pte. Roca 15 pts.

7. Estudiantes Sport Club 7 pts.

8. Tiro y Gimnasia 7 pts.

9. Colonia Marina 7 pts.

Próxima fecha

Zona A

Quebrachense vs Estudiantes Universitarios

Deportivo Colón vs La Milka

Barrio 9 de Septiembre vs Filial Talleres

La Trucha FC vs Juventud Unida

Libre: 1° de Mayo

Zona B

Presidente Roca vs El Faisán

Tiro y Gimnasia vs Defensores de Iturraspe

Barrio Parque vs La Florida

Colonia Marina FC vs Barrio 20 de Junio

Libre: Estudiantes SC