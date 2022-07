El próximo domingo continúa el torneo femenino de fútbol con la disputa de la cuarta fecha que tendrá lugar de manera íntegra en cancha de Sportivo 24 de Septiembre de Arroyito.

Mitre de Las Varillas buscará mantenerse en la cima de la tabla enfrentando a Proyecto Crecer, mientras que Talleres se cruza con Las Lobitas con el mismo objetivo.

También se destacan los partidos entre Sportivo Belgrano y Cultural San Bartolomé; y Antártida Argentina ante el equipo local Centro Vecinal Nicolás Batalla.

Programación de la jornada

10 hs Freyre vs Huracán (Frontera)

11:30 hs Antártida Argentina vs Ctro. Vecinal "Nicolás Batalla"

12:45 hs Proyecto Crecer vs Mitre (Las Varillas)

13:50 hs CCR Cult. San Bartolomé vs Sportivo Belgrano

15 hs Lobitas vs Filial Talleres

Tabla

1. Atl. Mitre (Las Varillas) 7 pts.

2. Filial Talleres 7 pts.

3. Sp. Belgrano 6 pts.

4. Antártida Argentina 5 pts.

5. Cult. San Bartolomé 5 pts.

6. Lobitas (Est. Frontera) 4 pts.

7. C.V "Nicolás Batalla" 1 pts.

8. DMD Freyre 1 pts.

9. Huracán (Frontera) 1 pts.

10. Proyecto Crecer 0 pts.