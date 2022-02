Diego Schwartzman, 14° del ranking ATP y máximo preclasificado del certamen que se disputa en el Polo Deportivo Kempes, debutará en instancia de octavos de final en el tercer turno del estadio central. Su rival será su compatriota Ficovich (230°), que viene de superar la qualy tras derrotar al kazajo Dmitry Popko y al serbio Nikola Milojevic, además logró su primera victoria en el circuito al eliminar a Federico Coria.

La cuarta edición del Córdoba Open, torneo con el cual se abre la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo, continúa desarrollándose ante la presencia de un buen marco de público que se hace presente para disfrutar de los tenistas de élite mundial. A su vez, disfrutan del patio gastronómico y de los diferentes stands de reconocidas marcas que entretienen a los visitantes con juegos y premios.

El Córdoba Open se disputa hasta el 6 de febrero en el predio Mario Alberto Kempes y las localidades están a la venta a través de Ticketek.

Resultados de la jornada del martes en Singles

(8) Albert Ramos-Viñolas (ESP) a Andrej Martin (ESL) por 6-4 y 6-3

(WC) Tomás Martín Etcheverry (ARG) a (Q) Nicolás Jarry (CHI) por 2-6, 6-3 y 6-4

(Q) Juan Pablo Ficovich (ARG) a Federico Coria (ARG) por 7-6 (5) y 6-2

Roberto Carballes Baena (ESP) a Holger Rune (DEN) por 6-2 y 6-4

Carlos Taberner (ESP) a Federico Delbonis (ARG) por 6-4 y 6-2

Sebastián Báez (ARG) a Fernando Verdasco (ARG) por 7-6 (6) y 7-5

Alejandro Tabilo (CHI) a Francisco Cerúndolo (ARG) por 6-4 y 6-1

Daniel Galan (COL) a Hugo Dellien (BOL) por 7-5 y 6-3

Resultados de la jornada del martes en Dobles

Santiago González (MEX) / Andrés Molteni (ARG) a Orlando Luz (BRA) / Thiago Monteiro (BRA) por 6-4 y 7-5

Lorenzo Sonego (ITA) / Andrea Vavassori (ITA) a Luis David Martínez (VEN) / Fernando Romboli por 6-3 y 7-6 (4)

Roberto Carballes Baena (ESP) / Jaume Munar (ESP) a Andre Goransson (SWE) / Nathaniel Lammons (USA) por 7-6 (9) y 6-3

Tristan-Samuel Weissborn (AUS) / Andrej Martin (ESL) a Romain Arneodo (MON) / Benoit Paire (FRA) por 6-4 y 6-4

Programación miércoles 2

Cancha Central – Singles

Daniel Elahí Galán (Col) vs. Jaume Munar (Esp) 6-2 / 3-6 [EN JUEGO]

No antes de las 16: Pedro Martínez (Esp) vs. Juan Ignacio Londero (Arg)

No antes de las 18.30: Diego Schwartzman (Arg) vs. Juan Pablo Ficovich (Arg)

A Continuación: Tomás Etcheverry (Arg) vs. Nikola Milojevic (Ser)

Cancha 1 – Dobles

A las 14.30: Guillermo Durán (Arg) y Máximo González (Arg) vs. Facundo Bagnis (Arg) y Ramos Vinolas (Esp) 6-2 / 6-2

A continuación: Santiago González (Mex) y Andrés Molteni (Arg) vs. Lorenzo Sonego (Ita) y Andrea Vavassori (Ita).

No antes de las 20: Felipe Rodríguez Meligeni Alves (Bra) y Rafael Matos (Bra) vs. Sebastián Báez (Arg) y Pedro Martínez (Esp).