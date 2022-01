El club Sportivo Belgrano brindó este viernes una nueva conferencia de prensa donde estuvo presente el nuevo delantero Jorge Córdoba, de vasta experiencia en el futbol local e internacional.

El jugador explicó que llega en un buen momento de su carrera y que busca aportar todo lo necesario para conseguir el tan ansiado ascenso. "Llego en un buen momento, me siento bien, saben que tengo 34 años y tengo un recorrido en el fútbol en lugares diferentes, estoy cerca de mi ciudad y llego a un club que está tratando de hacer las cosas bien para subir de categoría, no lo vamos a asegurar a eso porque seria hipocresía pura, pero sí que vamos a hacer todo lo posible para lograr ese objetivo y ese sueño que tenemos todos

"Me junté con la dirigencia y con el cuerpo, tienen una idea y un sentimiento por el club que te lo trasmiten y vengo con la ilusión de poder sumar a este equipo para lograr ese sueño", dijo el jugador.

"Me encontré con un club espectacular"

Por otro lado, Córdoba también explicó que solo con nombres no se gana el campeonato y que habrá que traducir esa jerarquía al juego domingo tras domingo. "Yo intento sumar, en el fútbol los nombres no juegan, hay que demostrar dentro de la cancha y ojalá que yo lo pueda hacer aportando al equipo con goles o con los movimientos que el técnico me pida", indicó.

Además, se mostró muy contento de llegar a Sportivo Belgrano donde destacó el trabajo que viene realizando la institución. "Me encontré con un club espectacular, desde el día uno que vine y sin saber que iba a firmar, me mostraron todo el club, las instalaciones, cuál era su ideología como equipo y me convenció eso. Se nota que la gente que está quiere mucho al club, que tienen un sentimiento especial, que no están de paso y pretenden que nosotros sintamos lo mismo. Hay un muy buen lugar para entrenar, la cancha está en perfectas condiciones, los compañeros que llegaron ya tenemos vivienda, estamos cómodos y solamente nos tenemos que preocupar por hacer una buena pretemporada para llegar bien al torneo", señaló.

Objetivos y metas

"Hay una realidad, sabemos que todos arrancamos de cero y el sueño es uno, es lograr el ascenso. Encima hay cuatro descensos y un solo ascenso, todos vamos a pelear por lo mismo. La realidad se va a ver cuando empiece el torneo, ahí vamos a ver para qué estamos, hoy en día nos estamos preparando para lograr ese objetivo, no tenemos otra cosa en la cabeza", concluyó el jugador.

Córdoba viene de jugar en el fútbol de Bolivia, El Salvador, Chile y México -donde fue dirigido por Diego Maradona-. Además, registra pasos por Unión, Godoy Cruz, Douglas Haig, Los Andes, Sarmiento de Junín, Defensa y Justicia, Arsenal, Gimnasia de La Plata y River de Uruguay, entre otros.