Santiago Folmer será el árbitro del partido entre Gimnasia y Sportivo Belgrano

Este martes el Consejo Federal de Fútbol dio a conocer la programación de la 23ª fecha del Torneo Federal A que tendrá a Sportivo Belgrano visitando a Gimnasia de Concepción del Uruguay el próximo sábado a partir de las 16.

El encargado de impartir justicia será Santiago Folmer (Victoria), acompañado por Guido Córdoba (Concordia) y Daniel Zamora (Paraná) como asistentes. En tanto, el cuarto árbitro será Martín Nardelli (Luján).

La última vez que Folmer dirigió a Sportivo fue el domingo 25 de abril ante Unión de Sunchales donde la Verde ganó por 2 a 0. Precisamente fue el debut del árbitro entrerriano en la categoría.

Programación de la 23ª fecha

SAB 16 hs | Gimnasia (CdU) vs. Sp. Belgrano

Árbitro: Santiago Folmer

SAB 18 hs | Chaco For Ever vs. Def. de Belgrano

Árbitro: Jorge Sosa

DOM 15 hs | Sp. Las Parejas vs. Gimnasia y Tiro

Árbitro: Cesar Ceballo

DOM 15 hs | Racing (Cba) vs. Depro

Árbitro: Joaquín Gil

DOM 15 hs | Douglas Haig vs. Sarmiento

Árbitro: Luciano Julio

DOM 15.30 hs | Central Norte vs. Unión (Sunchales)

Árbitro: José Díaz

DOM 16 hs | Boca Unidos vs. Juv. Unida (G)

Árbitro: Mauricio Martín

Libre: Crucero del Norte

