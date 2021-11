San Isidro vuelve a jugar el viernes en Sunchales

San Isidro cerró este domingo su participación en la sede de Santa Fe, que se jugó en cancha de Colón, con un saldo positivo de dos victorias y una derrota. El equipo de Beltramo logró vencer a Independiente de Santiago del Estero y a Central de Ceres, pero cayó con Villa San Martín.

Con respecto a lo que viene, Los Halcones Rojos visitarán el próximo viernes a Libertad de Sunchales en la continuidad del Grupo D de la Conferencia Norte. Será a partir de las 21.30 en el "Hogar de los Tigres".

Cumplido ese compromiso el equipo de nuestra ciudad afrontará la sede de Santiago del Estero a partir de las próxima semana donde disputará tres partidos. Serán los partidos de vuelta de los interzonales con el Grupo C disputados en Santa Fe.

El fixture de la sede de Santiago del Estero (calendario sujeto a modificaciones)

Martes 9 de noviembre - vs. Independiente (Stgo. del Estero)

Miércoles 10 de noviembre - vs. Villa San Martín

Sábado 13 de nociembre - vs. Central Olímpico de Ceres

El próximo compromiso en San Francisco sería el martes 16 de noviembre ante Libertad de Sunchales a partir de las 21.30.

La tabla