San Isidro venció a Barrio Parque y se adelantó en el arranque de la serie

Después de casi un mes sin jugar, San Isidro arrancó con buen pie los playoffs y derrotó 100 a 81 a Barrio Parque de Córdoba en el primer juego de la serie de cuartos de final en la Conferencia Norte de la Liga Argentina de Básquet.

En un duelo que arrancó parejo, Los Halcones martillaron con su juego a partir del segundo cuarto y sacaron ventaja en el siguiente, para redondear otra gran presentación en el estadio Antonio Manno y celebrar un triunfo holgado. Los cuartos fueron 23 - 23, 30 - 21, 24 - 16 y 23 - 21.

Con este 1-0 de ventaja para el local, el segundo juego será este lunes 29 a las 21, también en San Francisco. Luego la serie se mudará a Córdoba para jugar los días 2 y 4 de mayo; y de ser necesario un quinto juego se disputará en cancha de San Isidro el 7 de mayo.

En el Rojo nuevamente el goleo fue muy compartido y Manuel Lambrisca fue el jugador más destacado, con 17 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias. También aportaron Suñé (16 puntos), Bejar (16), Hooper (15) y Sinconi (13) para una nueva noche victoriosa del equipo de Daniel Beltramo, que ya lleva la friolera de 22 triunfos consecutivos.

Así quedaron los cruces

(1º) San Isidro de San Francisco vs Barrio Parque (11º)

(4º) Sportivo Suardi vs GEPU de San Luis (5º)

(3º) Villa San Martín vs Rivadavia Básquet (9º)

(2º) Atenas de Córdoba vs Salta Basket (10º)