San Isidro tiene calendario confirmado hasta el cierre de la fase regular

Pese a la derrota ante Deportivo Norte, San Isidro continúa liderando la Conferencia Norte de la Liga Argentina de Básquet. Con un partido más que Ameghino y tres más que Barrio Parque se mantiene en lo más alto de la tabla de posiciones.

Restan 10 encuentros para que finalice la fase regular, donde el equipo de Beltramo buscará conseguir el mejor lugar posible de cara a los playoffs. De esos 10 encuentros, tendrá 6 en el “Severo Robledo” y otros cuatro fuera de casa.

El calendario:

Enero

Domingo 29 || 21 hs Echagüe vs. San Isidro

Febrero

Miércoles 8 || San Isidro vs. Villa San Martín

Viernes 10 || San Isidro vs. GEPU (San Luis)

Miércoles 15 || Central Olímpico (Ceres) vs. San Isidro

Viernes 17 || Independiente (Santiago del Estero) vs. San Isidro

Martes 28 || Libertad (Sunchales) vs. San Isidro

Marzo

Martes 7 || San Isidro vs. Ameghino (Villa María)

Martes 14 || San Isidro vs. Colón (Santa Fe)

Jueves 16 || San Isidro vs. Jachal (San Juan)

Domingo 19 || San Isidro vs. Sarmiento (Resistencia)