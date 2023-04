Mientras aguarda el desenlace de la Reclasificación, San Isidro se prepara para los cuartos de final de la Conferencia Norte de la Liga Argentina y este jueves disputó un encuentro amistoso en condición de visitante. El equipo de Beltramo se impuso por 91 a 87 ante Unión de San Guillermo, equipo que disputa el Asociativo Morterense.

El conjunto santafesino devolverá la visita el próximo martes donde volverán a enfrentarse en el “Severo Robledo”.

Tras el encuentro, el entrenador Daniel Beltramo dialogó con Radio San Guillermo y expresó: “Agradecidos por la invitación, nos vino muy bien, nosotros tenemos casi 20 días de parate así que nos vienen bárbaro estos partidos con Unión, la verdad que me sorprendió, muy bien el equipo, nos costó muchísimo. Nosotros generalmente repetimos errores que venimos cometiendo normalmente, pero tratando de que la intensidad nuestra se mantenga la mayor cantidad de tiempo posible, fue un lindo partido, mucha gente, linda fiesta”.

Además agregó: "Nosotros cumplimos el objetivo que era entrenar y también haciendo un estímulo físico de partido que nos viene bárbaro. Nosotros todo lo que era 5 vs. 5 preferimos dejarlo y hacerlo hoy, entonces en el entrenamiento hicimos muchos driles, muchos ejercicios y dejamos el juego para hoy, lo mismo vamos a hacer ahora, vamos a entrenar hasta el martes".

Con respecto a lo que viene, Beltramo explicó que “ahora se viene la parte importante donde no se puede fallar y el momento que todos esperan. Nosotros llegamos bien, hemos tenido bastantes inconvenientes durante la temporada con lesiones, pero el equipo no decayó, terminó un con récord muy bueno, el mejor récord de la historia dentro del TNA, habla bien del equipo, pero ahora vienen los Playoffs y los rivales juegan a muerte, en fase regular te cruzas con rivales que quizás ese día no anduvieron bien, en cambio acá en Playoffs todos están al 100% y vamos a ver para qué estamos”

Reclasificación

Por otro lado, ya se disputaron los encuentros de Play-In que determinaron los cruces de la Reclasificación. Echagüe venció a Rivadavia de Mendoza , pero los mendocinos se tomaron revancha ante Salta Basket y accedieron a la siguiente instancia.

Además, hubo un nuevo cambio en los cruces ya que Colón (que había terminado séptimo) había recibido una quita de puntos que lo bajaba al noveno lugar, sin embargo tras la apelación el Sabalero recuperó esos puntos y volvió a cambiar el mapa de la definición.

El próximo martes arranca la Reclasificación entre los elencos que finalizaron entre el 5º y el 12º puesto de cada conferencia. Serán series al mejor de tres partidos, con formato 1-2 comenzando en cancha del equipo con desventaja de localía. Los ganadores enfrentarán a los cuatro mejores de cada conferencia, que esperan la resolución de la Reclasificación para conocer sus rivales de cuartos de final (entre ellos San Isidro).

Cronograma de partidos:

MARTES 11/04

Rivadavia (Mendoza) vs Deportivo Norte (Armstrong)

Echagüe (Paraná vs) Independiente (Stgo. del Estero)

Libertad (Sunchales) vs Colón (Santa Fe)

Montmartre (Catamarca vs Villa San Martín (Resistencia)

VIERNES 14/04

Deportivo Norte (Armstrong) vs Rivadavia (Mendoza)

Independiente (Stgo. del Estero) vs Echagüe (Paraná)

Colón (Santa Fe) vs Libertad (Sunchales)

Villa San Martín (Resistencia) vs Montmartre (Catamarca)

DOMINGO 16/04 (En caso de ser necesario)

Deportivo Norte (Armstrong) vs Rivadavia (Mendoza)

Independiente (Stgo. del Estero) vs Echagüe (Paraná)

Colón (Santa Fe) vs Libertad (Sunchales)

Villa San Martín (Resistencia) vs Montmartre (Catamarca)