San Isidro cerró el año en positivo: lo que le queda en 2024

San Isidro cerró este lunes el 2023 con un nuevo triunfo en la Conferencia Norte de la Liga Argentina. Fue con una cómoda victoria ante Jachal de San Juan, la quinta de manera consecutiva para ratificar la levantada después de un inicio complicado.

El Rojo se ubica en mita de tabla con 8 victorias en el torneo y 5 derrotas. Pudo recuperar a varios jugadores lesionados y se perfila para un 2024 con otra perspectiva con el objetivo de luchar en los puestos de vanguardia.

En enero, el equipo de Beltramo tendrá una gira por Cuyo y luego volverá a jugar en el “Antonio Manno” recién el 28 de enero ante Villa San Martín.

Los destacados

El plantel del Rojo tuvo algunos jugadores destacados en esta primera parte, sobre todo los más jóvenes que asumieron el protagonismo ante la ausencia de algunos jugadores que sufrieron lesiones.

Dos de los que más aportaron fueron Jerónimo Suñé y Santiago Bruno; con un promedio de 10.4 y 12.6 respectivamente en los últimos 5 juegos. También el temple del norteamericano Christopher Hooper que promedió 11.6 en las últimas cinco victorias.

Por otro lado, tras la recuperación de su lesión ligamentaria el que se destacó en estos últimos juegos fue el juninense Manuel Lambrisca con un promedio de 16.7 puntos por partido.

Así está la tabla

Fixture

Enero

Miércoles 10 | Rivadavia (Mendoza) vs. San Isidro

Viernes 12 | GEPU (San Luis) vs. San Isidro

Domingo 28 | San Isidro vs. Villa San Martín

Jueves 1 | Montmartre (Catamarca) vs. San Isidro

Febrero

Sábado 3 | Independiente (Santiago del Estero) vs. San Isidro

Sábado 10 | San Isidro vs. Deportivo Norte (Armstrong)

Viernes 16 | Sportivo Suardi vs. San Isidro

Miércoles 21 | San Isidro vs. Rivadavia (Mendoza)

Viernes 23 | San Isidro vs. GEPU (San Luis)

Miércoles 28 | Echagüe (Paraná) vs. San Isidro

Marzo

Viernes 1 | Colón (Santa Fe) vs. San Isidro

Martes 5 | San Isidro vs. Atenas (Córdoba)

Martes 12 | San Isidro vs. Barrio Parque (Córdoba)

Domingo 17 | Jáchal (San Juan) vs. San Isidro

Martes 19 | Amancay (La Rioja) vs. San Isidro

Lunes 25 | San Isidro vs. Salta Basket