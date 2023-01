El Rojo tuvo un gran inicio en este 2023 tras derrotar en condición de local a Barrio Parque de Córdoba, el líder de la Conferencia Norte. Ahora el Rojo acumula 15 triunfos y 2 derrotas en el campeonato, contra las 14 victorias y 2 derrotas del elenco cordobés.

Su camino continuará con una mini gira por el norte y noreste del país con tres partidos en condición de visitante. Su regreso a San Francisco será el viernes 20 de enero cuando reciba a Rivadavia.

La mala noticia es la lesión del interno Juan Cruz Oberto, hombre clave en el armado de Beltramo. Su ausencia se sintió este domingo. El jugador sufrió un esguince de tobillo y será sometido a estudios médicos en los próximos días para determinar si podrá sumarse a alguno de los partidos en la gira.

Esta lesión llega en un momento totalmente inesperado, precisamente el Rojo ya acordó la llegada del norteamericano Chris Hooper para sumar jerarquía en ese sector. Sin embargo, llegará recién el 19 de enero para sumarse a los entrenamientos.

Calendario de lo que viene

Enero

Jueves 12 || 20 hs Tucumán Básquet vs. San Isidro

Sábado 14 || 21 hs Salta Basket vs. San Isidro

Lunes 16 || 21.30 hs Montmartre (Catamarca) vs. San Isidro

Viernes 20 || 21 hs San Isidro vs. Rivadavia (Mendoza)

Lunes 23 || 21.30 hs Deportivo Norte vs. San Isidro

Domingo 29 || 21 hs Echagüe vs. San Isidro

Febrero

Miércoles 8 || San Isidro vs. Villa San Martín

Viernes 10 || San Isidro vs. GEPU (San Luis)

Miércoles 15 || Central Olímpico (Ceres) vs. San Isidro

Viernes 17 || Independiente (Santiago del Estero) vs. San Isidro

Martes 28 || Libertad (Sunchales) vs. San Isidro