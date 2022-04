River Plate empató 1 a 1 con Atlético Tucumán en el estadio Más Monumental, en un partido correspondiente a la duodécima fecha de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional.

En una discreta etapa inicial con pocas situaciones claras, la apertura del marcador llegó a los 47 minutos luego de una infracción en el área sobre Matías Suárez cuando se enfrentaba mano a mano con el arquero Nicolás Campisi, que el árbitro Facundo Tello sancionó como penal y Enzo Fernández lo cambió por gol desde los doce pasos.

"Hoy era un partido en el que teníamos todo para pasarla bien y la terminamos pasando para el culo. Es el resumen del análisis que tengo para hacer del partido", señaló el técnico del local, Marcelo Gallardo, en el inicio de la conferencia de prensa.

Asimismo añadió: "No la pasamos buen, teníamos todo para pasarla bien, nos desconocimos, no nos encontramos, no pudimos encontrar el funcionamiento, no pudimos aprovechar el resultado a favor. Ellos patearon un tiro al arco y nos hicieron un gol".

Ya en el complemento, Ramiro Ruiz Rodríguez se aprovechó de un rebote al medio de Franco Armani y le permitió al "Decano", que superó las expectativas ante un duro rival, llegar al merecido empate, para luego resistir los embates de un elenco local desesperado por los tres puntos.

A partir de cambios ofensivos, Marcelo Gallardo buscó quedarse con la victoria y estuvo muy cerca de lograrlo pero la falta de eficacia en los últimos metros benefició a la visita, que aguantó con uñas y dientes en el tramo final para llevarse la igualdad.

Con este resultado, River quedó como escolta del líder Racing con 23 puntos junto a Newell´s, dentro de los puestos de clasificación y a la espera del resto de los encuentros de la fecha para ver si se complica su panorama.

Atlético Tucumán, por su parte, sigue en el último lugar de la tabla de posiciones de la Zona A con siete unidades, aunque la llegada de Lucas Pusineri al banco de suplentes le dio aire y cambió la cara del equipo tucumano.

Síntesis del partido:

River: Franco Armani; Andrés Herrera, Paulo Díaz, David Martínez, Milton Casco; Santiago Simón, Enzo Pérez, Enzo Fernández, Agustín Palavecino; Matías Suárez y Julián Álvarez. DT: Marcelo Gallardo.

Atlético Tucumán: Nicolás Campisi; Martín Garay, Marcelo Ortíz, Manuel Capasso, Gabriel Risso Patrón, Ramiro Carrera, Guillermo Acosta, Ciro Rius, Ramiro Ruiz Rodríguez, Federico Andrada y Augusto Lotti. DT: Lucas Pusineri.

Goles en el primer tiempo: 47m. Enzo Fernández, de penal (R).

Goles en el segundo tiempo: 12m. Ramiro Ruiz Rodríguez (A).

Cambios en el segundo tiempo: 12m. Braian Romero por Matías Suárez (R), Cristian Ferreira por Santiago Simón (R) y Tomás Pochettino por Agustín Palavecino (R); 26m. Cristian Menéndez por Federico Andrada (A) y Renzo Tesuri por Ciro Rius (A); 29m. Bruno Zuculini por Enzo Pérez (R); 33m. Leonardo Heredia por Augusto Lotti (A); 38m. Joaquín Pereya por Ramiro Ruiz Rodríguez (A) y Matías Orihuela por Gabriel Risso Patrón (A); 42m. Elías Gómez por Milton Casco (R).

Estadio: Más Monumental.

Árbitro: Facundo Tello.

VAR: Ariel Penel.