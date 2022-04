El penal sancionado a instancias del VAR y que posibilitó el empate transitorio de River ante Banfield sigue levantando polémicas, entre quienes consideran que la infracción estuvo bien sancionada y entre los que estiman que no se debió cobrar nada. Entre éstos se ubicó el director nacional de arbitraje, Federico Beligoy, que aseguró que se trató de un error del operador del VAR, Darío Herrera, y del árbitro del encuentro, Pablo Echavarría. "Le pedimos disculpas a los hinchas de Banfield, no fue penal", remarcó el ex árbitro internacional.

"Las manos siguen siendo interpretativas, para nosotros no es una mano sancionable", consideró Beligoy, que así intentó zanjar la polémica que se generó a partir de la jugada que precedió al empate de River. "Falló el criterio. No era penal para River. Obviamente, a nuestro entender no es una mano sancionable, nos equivocamos. Es una cuestión interpretativa y nos equivocamos con VAR”, destacó Beligoy, que consideró que la jugada será un ejemplo para tener en cuenta de cara al futuro: "Este penal va a servir como ejemplo para lo que viene".

La jugada en cuestión se dio en el inicio del segundo tiempo del partido que River le ganó 2-1 a Banfield, cuando el conjunto local se imponía 1-0. En ese momento, ante un centro pasado, el defensor Franco Quinteros intentó despejar de cabeza, pero no pudo impactar el balón, que le terminó rozando el brazo. En primera instancia, Echavarría no había advertido la acción, pero luego fue llamado por Herrera para que revisara la jugada en el monitor. Tras mirar la maniobra por TV, el árbitro señaló el penal que anotó Enzo Fernández para el 1-1.

De acuerdo al reglamento, el árbitro podría pitar el penal si considera que el defensor tenía el brazo en una posición antinatural, algo que Beligoy consideró que no haya sido así. “La situación no tiene identidad de penal. Hay un pequeño roce en una jugada en la que el futbolista de Banfield salta en posición natural y el movimiento de la mano es natural”, resaltó Beligoy.

Tampoco era penal para Boca

Otra de las polémicas del fin de semana se dio en Boca-Lanús, donde el conjunto xeneize reclamó un penal por una mano de Ángel González tras un centro del colombiano Frank Fabra. En este caso, Beligoy le dio la derecha a Facundo Tello, árbitro del partido, y Diego Abal, operador del VAR, que ni siquiera llamó al juez principal para que chequeara la acción en el monitor.

“Es una jugada difícil, donde Tello está tapado, pero no es penal. La pelota pega en una zona permitida", explicó el máximo exponente de los árbitros. "Bajo ningún punto el jugador de Lanús quiso bloquear con el brazo la pelota. Incluso, Fabra lo cuerpea, lo mueve y lo desestabiliza. La pelota pega en el límite de la zona permitida y no permitida. Es una jugada totalmente natural”, resaltó Beligoy sobre la otra gran polémica del fin de semana.

