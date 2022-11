El piloto sanfrancisqueño Luciano Ribodino se consagró campeón este domingo en el Superbike Argentino, tras ganar en la fecha coronación -octava del campeonato- disputada en el circuito "Oscar y Juan Gálvez" de Buenos Aires.

"Lucho" se manifestó muy contento por haber alcanzado el objetivo propuesto en el inicio de la temporada, pero también puso en duda su continuidad en la categoría por la falta de promoción de la organización a nivel nacional.

"La verdad que estoy muy contento por lograr el campeonato porque es lo que buscamos todo el año y no fue fácil porque competimos con grandes pilotos y tuvimos carreras muy peleadas. A partir de mitad de año nos pusimos muy firmes con una moto muy contundente que siempre aduvo de la mejor manera, pudimos ganar las cuatro de las últimas cinco fechas y eso nos hizo llegar muy firmes al final del campeonato para logra el título", explicó el piloto local.

- ¿Cómo afrontaste esta última carrera sabiendo que eras puntero del campeonato, pero que tenías rivales muy duros?

Si bien tenía una pequeña ventaja de puntos, no había que cometer ningún error, la pista estaba complicada y el asfalto no está de lo mejor, cualquier error te llevaba al piso y podías perder todas las chances, pero pude ir concentrado, la moto funcionó muy bien, lideré todos los entrenamientos, gané la Super Pole y gané la carrera que no lo necesitaba, la moto iba muy bien y firme, pero pude lograr la victoria y llevarme el título con victoria incluída en la última fecha.

"Hacía mucho calor, estaba muy pesado el clima, la pista tampoco estaba buena, pero pudimos sortear esos obstáculos para lograr el campeonato", dijo Ribodino.

- ¿Durante la temporada, cuál fue el punto de quiebre para meterte de lleno en la lucha por el campeonato?

Al principio la moto era nueva, si bien ya venía corriendo con Kawasaki, había que adaptarse la nueva electrónica, la suspensión y eso nos llevó un par de carreras. Si bien siempre estuvimos peleando adelante, después de la mitad del año fuimos más contundentes.

"Era lo que veníamos buscando con el equipo hace unos tres años, siempre se nos escapaba sobre el final. Estoy contento por haberlo logrado y ahora hay que disfrutarlo con todo el equipo", señaló Ribodino.

- ¿Qué perspectivas tenés de cara al 2023?

Vamos a ver qué vamos a hacer, creo que hay que cambiar algunas cosas en la organización del campeonato. No estamos conformes con la organización, la televisación y la difusión del motociclismo, hay muchas fallas y hace muchos años que vengo con esto, esperamos que eso se solucione, que nos den un poco más de valor a lo que hacemos con el motociclismo, hay un nivel muy alto y en Argentina no es muy valorado, veremos cómo sigue eso el año que viene y ahí tomaremos la decisión de seguir corriendo o dar un paso al costado; de seguir lo haré con el mismo equipo para defender el título y buscar el bicampeonato, pero no está nada dicho, vamos a ver cómo se dan las cosas.

- ¿Se pueda dar algo del exterior?

Siempre tengo posibilidades en el exterior, Brasil y algún otro lado más, pero se complica porque esto es un hobby caro que necesita mucho apoyo y no tenemos ningún rédito de esto, tengo que trabajar y no puedo vivir del motociclismo, no puedo dejar el trabajo por un hobby, pero que lo hago profesionalmente. Se complica ir al exterior por los viajes, es mucho tiempo afuera del trabajo, en este último tiempo lo fui dejando un poco de lado porque no puedo seguir así y trato de hacerlo en Argentina mientras se pueda.

- Además de los viajes y la competencia, le dedicás mucho tiempo en la semana...

Sí, salgo de trabajar y entreno al mediodía unas dos o tres horas, vuelvo a trabajar y después ya se hace de noche, la verdad que estoy entre trabajo y entrenamiento todo el día, se hace un poco pesado, pero miestras se pueda hacer lo haremos...

- ¿A quién le dedicás este campeonato?

A todo el equipo del Rosamonte Team, a Kawasaki Argentina, Akron, Máquinas del Centro, a Sport Style, SPN, a mi familia, a mi novia, a todos mis amigos que me hicieron el aguante desde acá. Esperamos estar el año que viene y poder defender el título