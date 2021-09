Renace la “Flora” y proyectan un gradual regreso al fútbol amateur

La reestructuración del fútbol del interior, allá por la década del ‘90, causó un gran impacto en las ligas amateurs domésticas. En San Francisco, el más fuerte fue el traslado de los equipos locales de la Liga Amateur al fútbol regional, donde los costos y las exigencias pusieron en jaque a más de una institución.

Solo unos pocos pudieron sostenerse, al menos por un tiempo. Incluso el Club La Florida incursionó en los torneos regionales, pero se hizo inviable. Después de varios intentos en los últimos años, finalmente se conformó una nueva comisión directiva que proyecta un gradual regreso al fútbol amateur de la mano de varios históricos.

“Estamos tratando de volver a empezar, buscar un sentido de pertenencia en los que formamos parte y en los que se quieren volver a acercar al club. De a poco ir mejorando e ir evolucionando, lleva su tiempo y no es simple, así que esperamos comenzar con el fútbol porque del club siempre se recalcó su historia futbolística. Ahora se da la posibilidad de la Liga Amateur junto a los clubes históricos y eso va a ser importante para que los chicos se acerquen, empezar a hacer un trabajo social y alejarlos de la calle”, explicó Diego Garay, uno de los involucrados y más destacados jugadores que vistió la camiseta de la “Flora”.

Después de la baja del club en el fútbol, bochas fue la disciplina que mantuvo viva a la institución en la sede ubicada por calle Garibaldi, algo que remarcan con mucho orgullo. “Si no hubiesen seguido ellos, tal vez desaparecíamos como pasó con otros clubes”, afirmó Ezequiel Maretto.

Empezar de cero

El club todavía posee su predio deportivo de seis hectáreas sobre calle Primeros Colonizadores, aunque sin mantenimiento. Lo que planea la nueva comisión es ponerlo operativo, incluso negociar una parte de los terrenos -tras acuerdo en asamblea extraordinaria- para reinvertir y ampliar la oferta deportiva.

“La idea es hacer un complejo deportivo, con la idea de canchas sintéticas, sería algo muy innovador en la ciudad, y canchas de pádel. Pero lo primero es empezar a armar la estructura con mucha gente trabajando”, comentó Maretto.

Por su parte, Garay agregó: “Cobra una relevancia importante el que todos queramos reflotar la Liga Amateur, yo creo que hoy hay chicos que se terminan perdiendo desde jóvenes donde lamentablemente no tienen un lugar donde refugiarse, donde se sientan contenidos. Yo siempre digo que los chicos a cierta edad tienen que estudiar y hacer un deporte; y hay muchos de ellos que dejan de hacerlo. Hay una edad de chicos entre los 15 y 20 años donde muchos no saben qué hacer y esa es la edad en la que tenemos que trabajar para que tengan la posibilidad de competir sanamente, poder entrenarse de la mejor manera y encontrar en los clubes su segunda casa que era lo que nos pasaba nosotros de muy chicos cuando empezamos a jugar. Imaginate, yo jugaba en las inferiores de Newells y me venía a jugar lo mismo. No sé si está bien o mal, pero a mí me tira y me ha tirado toda la vida venir al club de mi barrio”, aseguró Garay.