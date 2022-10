Tras la victoria en Pronunciamiento y la clasificación asegurada, el entrenador de Sportivo Belgrano se manifestó muy contento y emocionado por cumplir con el primer objetivo planteado.

Armando destacó el trabajo del equipo en el segundo tiempo y habló de lo que viene. "Feliz porque este grupo la peleó y la remó muchísimo, pasamos momentos difíciles, por momentos parecía que el objetivo que nos habíamos planteado quedaba muy lejos, pero hicimos una gran segunda rueda y hoy nos encontramos con el objetivo cumplido de la clasificación. Ahora todo lo que viene será tratar de ganar el fin de semana para seguir escalando posiciones en lo posible y después vendrán los playoffs, creo que por la segunda rueda que hicimos vamos a ser un rival duro para el que le toque enfrentarnos", expresó el DT.

Sobre el partido, el entrenador comentó: "En algún momento nos desesperamos y nos exponíamos a quedar mano a mano en el fondo, nos salieron con un par de contras, pero después por suerte pudimos encontrar el gol. Debo decir que no hicimos un buen primer tiempo, que estuvimos muy retrasados donde el equipo defendió más de lo que atacó y en el segundo tiempo fue totalmente diferente, nos hicimos dueños del partido, fuimos a buscarlo y lo ganamos merecidamente", explicó.

Mensaje al hincha. "Que vayan a apoyar al equipo, que disfruten de todo este esfuerzo, trataremos de armarnos lo mejor que podamos y trataremos de buscar los tres puntos que nos pueda permitir ubicarnos en lo posible un poco más arriba", dijo Armando.

Armando terminó el partido con lágrimas en los ojos, emocionado por conseguir este objetivo en su primera experiencia como entrenador principal. "Cuando me pasan estas cosas uno piensa siempre en la familia, hace muchísimos años que estoy en esto y siempre tuve el apoyo de la familia donde estuve, a pesar de que por ahí mi vida en ese aspecto es un poco solitaria porque a todos los lados donde fui a trabajar fui solo y la familia me apoyó en lo posible, a veces cuando era mas lejos no tan seguido y ahora que es más cerca todos los fines de semana de local. Uno piensa primero en ellos porque también sabían y sabíamos como familia del desafío que yo tenía como entrenador, después de trabajar muchos años como ayudante de campo", cerró el DT de la Verde.