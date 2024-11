Racing le ganó a Cruzeiro por 3 a 1 y se consagró campeón de la Copa Sudamericana en Asunción. Los goles fueron de Gastón Martirena y Adrián “Maravilla” Martínez en el primer tiempo, mientras que Roger Martínez sentenció el partido para el equipo de Gustavo Costas en tiempo de descuento. Kaio Jorge había puesto el descuento a los 7 del segundo tiempo.

La locura del pueblo racinguista invadió Paraguay para presenciar la final de la Copa Sudamericana y es que pasaron 36 años desde la última conquista internacional en aquella Supercopa de 1988, frente a Cruzeiro, el mismo rival que el de esta tarde.

También el fútbol argentino vuelve a conseguir una copa internacional tras tres años (el último título internacional lo ganó Defensa y Justicia en 2021).

En el partido disputado en el estadio General Pablo Rojas de Asunción de Paraguay, el uruguayo Gastón Martirena abrió el marcador a los 15 minutos del primer tiempo y Adrián Martínez puso el segundo a los 20.

En el complemento, Kaio Jorge descontó a los siete minutos pero Roger Martínez sentenció el partido a los 50.

Luego del gol anulado a los tres minutos por un supuesto fuera de juego de Maximiliano Salas, la ´Academia´ se adelantó en el marcador con el gol del uruguayo Gastón Martirena a los 15. Sobre el lateral derecho, el defensor charrúa le pegó como venía de larga distancia y colocó la pelota por encima del arquero Cassío en el ángulo izquierdo haciendo delirar a la gente de Racing.

Cinco minutos después, el conjunto de Costas siguió apostando a jugar a la espalda de los laterales de Cruzeiro y así fue que llegó al 2-0 con el tanto de Adrián Martínez. Tras un desborde de Maximiliano Salas, el ex All Boys metió el pase al medio para el delantero de Racing que definió solo y puso el segundo de un imparable equipo de Costas.

En el complemento, Cruzeiro descontó a los siete minutos con el gol de Kaio Jorge. Tras una serie de rebotes, el ex delantero de Santos de Brasil pudo convertir ante el rebote que dejó el arquero Gabriel Arias.

Con el partido en el último suspiro y un equipo brasileño buscando el empate, el colombiano Roger Martínez se fue solo de contragolpe y definió cruzado ante la salida del arquero Cassío para poner el 3-1 definitivo.

Síntesis

Racing Club de Avellaneda: Gabriel Arias; Gastón Martirena, Marco Di Cesare, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Juan Fernando Quintero, Maximiliano Salas y Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

Cruzeiro de Brasil: Cassio; William, Joao Marcelo, Lucas Villalba, Marlon; Lucas Romero, Walace, Gabriel Verón, Matheus Pereira, Matheus Henrique; Kaio Jorge. DT: Fernando Diniz.

Goles en el primer tiempo: 15m. Gastón Martirena (R); 20m. Adrián Martínez (R)

Goles en el segundo tiempo: 7m. Kaio Jorge (C); 50m. Roger Martínez (R)

Cambio en el primer tiempo: 29m. Lucas Silva por Wallace (C)

Cambios en el segundo tiempo: 10m. Bruno Zuculini por Agustín Almendra (R); 30m. Roger Martínez por Adrían Martínez (R); 32m. Lautaro Díaz por Lucas Romero (C) y Álvaro Barreal por Gabriel Verón (C); 37m. Kenji por Marlon (C); 41m. Santiago Solari por Juan Fernando Quintero (R).

Estadio: General Pablo Rojas, Asunción, Paraguay.

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay).

VAR: Leodan González (Uruguay).