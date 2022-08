Qué es Formar, el centro de formación y perfeccionamiento que inauguró en San Francisco

Formar ya está en marcha y con ello un proyecto que busca aportar al deporte de la ciudad y al de la región. Tiene dos ramas específicas, el Centro de Formación que es la Escuela de Iniciación Deportiva y también tiene el Centro de Mediano y Alto rendimiento Deportivo.

Su casa matriz está ubicada sobre calle Libertad 1603, allí será el centro neurálgico, pero que tendrá lugares específicos para cada deporte, habiendo firmado convenios con otras instituciones deportivas de la ciudad.

El Coordinador Deportivo es el reconocido Profesor de Educación Física, Orlando Olivero. Es él quién diagrama todo el plan de trabajo del staff de profesionales con el que Formar cuenta. El propio Orlando explica como funciona este Centro de Formación y cuales son los objetivos.

“En mis palabras, quiero tratar de sintetizar un proceso de quince años en minutos. Estamos hablando de un Centro de Formación. Nosotros vamos a trabajar desde una escuela de iniciación deportiva. Muchos se preguntarán que en la ciudad está lleno de escuelas deportivas, la respuesta es sí. Pero cada una de un deporte específico, hay escuelas de vóley, rugby, fútbol, de gimnasia, entre otras disciplinas. Todas hacen un excelente trabajo y lo hacen sobre una especificidad de un solo deporte y desarrollan niños y niñas en ese deporte. Esto es precisamente lo que nos va a diferenciar del resto de las escuelas de iniciación deportiva. Formar es su cartel dice Integral Deportivo, vamos a adaptar con la totalidad de los deportes, ocho son los primeros deportes que vamos a empezar trabajando. El objetivo final es llegar a trabajar con más de 16 deportes”, contó como introducción.

Iniciación y Orientación Deportiva

En Formar se le mostrará a la niña o el niño el proceso de iniciación de deportes individuales y colectivos. Cuando ese alumno hace tres años que está adentro de la institución, ahí viene la segunda parte de este proceso que se llama Orientación Deportiva. ¿Qué pasa en el proceso de Orientación? A ese alumno se le descubre parte de su talento y parte de sus capacidades y tiene la posibilidad de adoptar menos cantidad de deportes. Entonces en ese segundo proceso se reduce la cantidad a tres. ¿Los que Formar disponga?, no. Los que el alumno tenga interés y los que sus capacidades personales permitan que ese alumno desarrolle.

“Cada niño que pase esa puerta va a trabajar la totalidad de los deportes colectivos e individuales que Formar tiene previstos. Entonces la pregunta es, un alumno ¿viene a básquet, vóley, natación y ciclismo?, sí y a educación física también. Entonces va a hacer todos los deportes, y se puede caer en la frase “al final hace todo y no hace nada bien”. Es que precisamente la formalidad de la iniciación deportiva es utilizar el talento natural y encontrar en que deporte va a ser más útil. Y esa es una gran tarea y está ligada a la maduración, crecimiento y desarrollo del niño. El niño que nosotros vamos a tomar desde los seis años tiene un proceso de crecimiento y junto con ese proceso de crecimiento, madura desde todos los puntos de vista, físico, psíquico, social. Nosotros vamos a tratar de encontrar esa cantidad de capacidades que ese alumno tiene dedicada al deporte, ¿a cuál?, en principio a todos. Este es un proceso que está planificado a largo plazo”.

Pasado ese proceso, según explican desde Formar, se ingresa a la última etapa que es la Especialización Deportiva. “Nuestra presentación también dice Perfeccionamiento Deportivo. La etapa de Especialización, cuando el alumno tiene más de 12, 13 o 14 años es donde se encuentra su talento exclusivo y sus posibilidades de potencialidades para un deporte específico. En esa etapa va a entrar en el mediano rendimiento”, comenta Olivero.

Ingreso al alto rendimiento

En San Francisco la palabra “alto rendimiento” no están continuamente en el vocabulario diario. Según los estudios realizados por Formar previamente, allí encontraron uno de los mayores déficits y allí es donde apuntarán a reforzar.

“Se ingresa a esa etapa cuando las potencialidades se traduzcan a marcas, a distancias. Y cuando hablamos de marcas y distancias estamos hablando de competencias. Formar tiene una tarea junto a los clubes, ni adelante, ni detrás de las instituciones deportivas, sino juntos. Más de uno de ustedes habrán pensado, éstos me van a sacar un deportista y se lo quedan ellos. Es precisamente al revés, el Centro Integral va a tener como sede central Unión Social, la casa matriz. Los alumnos que en un determinado proceso estén en condición de ingresar a la competencia o la pre competencia, cuando esté en condiciones de desarrollar sus potencialidades en un deporte, ahí nosotros vamos a recurrir a los clubes, a un club de fútbol, de básquet, de gimnasia, a lo que ese chico necesita”, explica Orlando.

Formar no tendrá competencia, no es un club que va a formar chicos para jugar al básquet y se va a federar. “No nos vamos a federar a ninguna federación ni ninguna asociación. Para eso están los clubes. Nosotros vamos a volcar un chico medianamente o altamente formado y se los vamos a dar a ellos para que lo pongan en competencia. Esa es la idea de este Centro Integral Deportivo. Necesitamos que los clubes entiendan como funciona este proyecto para que juntos podamos llevar adelante lo que San Francisco se merece como ciudad. Nosotros aspiramos a que San Francisco tenga diez atletas destacados por año que lleguen muy lejos”.

Selección de deportistas para el mediano y alto rendimiento

En este punto, el Coordinador Deportivo explica como será la detección para que Formar pueda brindar toda su estructura a los clubes en post del beneficio del deportista para llegar al mediano y alto rendimiento.

“A las chicas y chicos los buscaremos de dos lugares. De nuestro propio Centro de Formación donde en ese proceso largo vamos a tratar de que llegue lo más lejos posible. Y el otro lado es de los chicos que los clubes tengan en formación, porque la idea es estar al lado de los clubes. Si viene un profesor y nos dice en San Isidro hay un pibe de 9 años que tiene unas potencialidades. ¿Qué va a hacer FORMAR? Va a proponer a ese alumno y al profesor a continuar su formación de una manera más específica. ¿Por qué el club le hace mal?, no. ¿Por qué San Isidro no va a poder hacer ese trabajo y va a necesitar de FORMAR? Porque la formación del mediano y alto rendimiento necesitan de una cantidad de horas que el club a lo mejor no le puede dar por falta de espacio, tiempo o personal. Y no es que lo hace adrede, es la situación deportiva de San Francisco. El alumno con dos o tres horas semanales es complicado que llegue al mediano o alto rendimiento, salvo que su talento personal o individual así lo sea. Entonces ahí en donde nosotros traemos a ese alumno y ayudamos a los clubes a desarrollarlo. Ese chico va a seguir haciendo su proceso en San Isidro exactamente igual como lo venía haciendo. Sólo que las horas que el club no les pueda dar se las va a dar Formar. Le vamos a dar horas de preparación física, horas de perfeccionamiento técnico en materia de individualidad para poder llegar al mediano y alto rendimiento. También le vamos a dar control y evaluación deportiva que es necesaria en un proceso de mediano y alto rendimiento en marcha”.

Por último, una pregunta que se puede plantear, ¿Quieren participar de los derechos formativos para cuando el chico se pueda vender? No en absoluto. Formar lo primero que va a hacer cuando venga un profesor con un alumno antes de empezar a trabajar, va a firmar una carta de renuncia a los derechos de formación. Nosotros renunciamos al derecho de formación de ese chico cuando sea vendido. Porque no es la intención de Formar ganar dinero con la venta de un jugador. Ese alumno que traiga un club va a estar becado, ese chico que es un talento viene gratis. La idea es desarrollar el deporte de San Francisco en formación. La idea es formar y desarrollar los deportes y los deportistas con el objetivo de llegar al mediano y alto rendimiento como San Francisco se lo merece. Si hay algo que San Francisco tiene es material humano dedicado al deporte.