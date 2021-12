En el Centro Cultural de San Francisco se realizó este miércoles el lanzamiento oficial de la 45ª edición del Campeonato Nacional de Baby Fútbol. Tradicional torneo de fútbol infantil que lo jugarán los chicos categoría 2009.

La jornada contó con la presencia del intendente Ignacio García Aresca, junto a autoridades municipales, que acompañaron a los dirigentes de la Liga de Baby Fútbol de San Francisco.

La competencia se disputará del 8 al 15 de enero y llevará el nombre de "Tiago Gentinetti". La sede elegida para la inauguración y la final es 2 de Abril, mientras que octavos y cuartos se jugarán en las canchas de Los Andes y Barrio Cabrera.

El torneo

En principio serán 8 las sedes para esta competencia, sin embargo aún faltan confirmar más equipos foráneos y podría terminar siendo de 9 o 10 zonas. Las canchas que recibirán la competencia son: Los Andes, Los Albos, Deportivo Sebastián, 2 de Abril, Barrio Jardín, Barrio Cabrera, Deportivo Norte y Tiro y Gimnasia.

Habrá cuatro sedes suplentes, ellas son: Tarzanito, El Faisán (Devoto), River e Infantil Xeneize.

Equipos confirmados

Amigos de Ituzaingó (Bs As), 20 de Julio-21 de Septiembre (Bs As), Club Fomento Billinghurst (Bs As), Flecha del Plata (Bs As), Lomas de San Martín (Bs As), Sp. La Playosa, Club El Niño Feliz (La Tordilla), Granaderos (Castellar), Antártida Argentina, SS Devoto, Dep. Josefina (Liga Rafelina), Talleres de San Fco., Def. de Iturraspe, Colón (Colonia Caroya), Crecer Agrupación y Fraternidad "A" (Tucumán), Crecer Agrupación y Fraternidad "B" (Tucumán), Nuestra Señora de La Salud (Rosario), Club 20-21, LN Alem, Churruca (Bs As), Def. de Frontera, Sp. Balnearia, Barrio Circunvalación (Clolonia Valtelina).

El valor de las entradas será de $150.