Invitado para dar una charla en Proyecto Crecer, el ex jugador Kurt Lutman abrió un debate sobre muchas ideas que rodean al fútbol de hoy. En diálogo con El Periódico, Lutman señaló que está totalmente alejado de tener la verdad absoluta y que apunta principalmente al fútbol formativo, al arte y a la inclusión. Lo que busca en sus debates, aseguró, es construir conceptos a partir de las innumerables experiencias que recolecta y que intenta transmitir.

Entre tantos temas que trata, el rosarino señaló que hay una “verdad” instalada donde solo sirve ganar y toda experiencia que esté por fuera de eso parece no tener valor. “No toleramos, no podemos esperar el desarrollo de los niños o queremos apurarlos porque tenemos como objetivo madre de ganar, entonces el error es considerado una mala noticia cuando en realidad el error es un notición porque nos anoticia de todo lo que tenemos que superar por delante. Cuando se instala el objetivo ganar como más importante que el resto y evitar el error, lo que evitamos es el aprendizaje”, explicó.

“En realidad el rival nos muestra en nuestro límite, todo lo que nos falta y todo lo que tenemos, nos hace una devolución precisa de las carencias y las virtudes que tenemos. Cuando uno se para desde ese respeto honra al rival y aprende del rival. Cuando uno busca solamente ganar, mientras menos rival haya, mejor. Incluso, si se pueden ganar los partidos en el escritorio, como se dice, mejor; o evitando algunos rivales. Pero cuando uno está parado de un lugar más integral, que no quiere decir que no salga a ganar, ganar es importante pero también hay una multiplicidad de objetivos que acompañan el ganar, que son un montón”, explicó.

El fútbol formativo

“Que haya un club abierto es una bendición… Siento que muchas veces se apura el proceso de formación porque pareciera que lo único que sirve es que los pibes lleguen a primera o preparar pibes para ciertas instancias, cuando en realidad los pibes se están preparando todo el tiempo para la vida. No tiene solamente que ver con llegar a cierto lugar porque ese lugar, aparte, de mil pibes llegan tres, entonces se terminan descartando 900 y pico. Los procesos de formación deberían ser integrales y preparar al chico no solamente para dentro de la cancha, sino para el afuera. Y si ese chico no tiene la suerte de continuar el deporte que eligió como carrera deportiva o como oficio, se va a encontrar con herramientas para defenderse fuera de la cancha. Si no, queda con un sabor a frustración muy grande, si solamente se forma para llegar a Primera y seguramente suceda porque los porcentajes de deportistas que terminan convirtiéndose en elite son menos del 3%”, señaló.

¿Dónde estamos parados? "¿Desde qué lugar se nos indica que nos paremos todo el tiempo? o sea, hay una televisión que desarrolla lo que es la alta competencia, el lugar donde nosotros estamos mirando todo el tiempo y lo que nos dice es que mientras menos rival haya, mejor; mientras uno más pueda hacerce el pícaro y arañarle alguna jugada al rival, mejor . Lo único que son valiosos son los tipos que están en el en lo alto de la tabla ¿Y los demás? Pareciera que no existen, entonces hay una invisibilización de un montón de otras posibilidades", señaló Lutman.