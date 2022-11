El Ceibo visita este viernes al Atlético Bell de Bell Ville desde las 21.30 en el marco del segundo juego de cuartos de final de la Liga Cordobesa de Básquet. La Flor Nacional lidera la serie y con un triunfo se asegura un lugar en el Torneo Federal 2023.

El equipo de Eduardo Blengini se impuso en el "Antonio Cena" con total autoridad el pasado viernes e intentará repetir sin negociar las formas que lo trajeron hasta estas instancias y que lo tiene como uno de los mejores equipos de la provincia.

Con un triunfo, la Flor Nacional se estará asegurando un lugar en el Torneo Federal 2023, pero también accederá a las semifinales de la Liga Cordobesa en busca de repetir el título obtenido en 2021.

En caso de que El Ceibo no pueda conseguir una victoria, la serie se trasladará a San Francisco donde jugarán el partido definitorio en el estadio "Antonio Cena" el domingo 6 de noviembre.

Previa

El Ceibo: Agustín Lozano, Luciano García, Lautaro Florito, Martín Sauco, Horacio Rigada, Tomás Silveira, Gastón Quiroga, Pablo Grosso, Tomás Paschetto, Juan Rosa, Zair Jaluf y Mateo Blengini. DT: Eduardo Blengini.

Atlético Bell: Tomás Ruffiner, Agustín Niveyro, Gustavo Calorio, Mauro Moro, Esteban Ledesma, Axel Méndez, Duilio Contreras, Felipe Aogeda, Augusto Storani, Francisco Bonaguro y Franco Gobbo. DT: Juan Krogslund

Hora: 21.30

Cuartos de final

Bochas Sport Club (Colonia Caroya) vs Sportivo Suardi [Serie: 1-0]

Almafuerte (Las Varillas) vs Racing (Córdoba) [Serie: 1-0]

Banda Norte (Río Cuarto) vs Ameghino (Va. María) [Serie: 1-0]

Atlético Bell (Bell Ville) vs El Ceibo [Serie: 0-1]

Esperan en el repechaje

Sparta (Villa María)

9 de Julio (Morteros)

Argentino (Marcos Juárez)

Tiro Federal (Morteros)