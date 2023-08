El Córdoba Juega 2023 ya entró en la recta final a través de sus instancias definitorias, con las finales provinciales que se comenzaron a desarrollar en distintos puntos de la Provincia.

El 3 de agosto fue el turno del deporte adaptado, cuyas finales tuvieron lugar en las instalaciones deportivas del estadio Kempes y de la Facultad de Educación física de la Universidad Provincial de Córdoba.

Más de 950 chicos de 62 instituciones de toda la Provincia participaron de una gran jornada deportiva buscando llegar a la ciudad feliz. Por parte de San Francisco obtuvieron su clasificación Alejandro Kunkel (Goalball Sub 18) y Bruno Tissera (Natación Sub14 intelectual).

Se realizaron competencias en 14 disciplinas en simultáneo: atletismo, bádminton, básquet en silla de ruedas, básquet para ciegos, boccia, esgrima, fútbol inclusivo, goalball, golf, natación, powerlifting, tenis, tenis de mesa y vóley sentado.

Los ganadores del Córdoba Juega clasificaron para representar a Córdoba en los Juegos Nacionales Evita, que este año vuelven a disputarse en Mar del Plata, en conjunto a los convencionales del 25 al 30 de septiembre.

En la modalidad convencional de las categorías sub 14 y sub 16 el jugador del Club de Ajedrez de San Francisco, Renzo Platini, logró el primer lugar en la categoría Sub 14 y también irá a Mar del Plata.