En el marco de los “Córdoba Juega 2023” de las categorías sub 14 y sub 16 que se desarrollaron los días 8, 9 y 10 de agosto en Embalse, el jugador del Club de Ajedrez de San Francisco, Renzo Platini, logró el primer lugar en la categoría Sub 14, compartiendo la primera posición con Oriana Tobares de Río Cuarto.

Platini terminó invicto con seis puntos sobre siete posibles, fruto de cinco victorias y empates.

En la misma categoría, se destacaron Joaquín Martinuzzi (7º), Gisela Ñañez (8º), Pablo Tonetti (20º), Julieta Ruppen (36º) y Naara Sacco Brandolin (43º). El equipo del CASF fue coordinado por

jugadores y profesores Patricio Grospietro y Carlos Cordoño.

En las próximas semanas, Platini estará formando parte del equipo que representará a Córdoba en los Juegos Nacionales Evita 2023.