Oficial: Román Strada ya no jugará en Sportivo Belgrano

El club Sportivo Belgrano informó este martes que el jugador Román Strada rescindió que lo vinculaba a la institución y ya no formará parte del plantel profesional de la Verde.

Como había adelantado este medio en el día de ayer, Strada analizaba su retiro de la actividad profesional por cuestiones personales y porque tampoco tenía demasiados minutos en el equipo de Martelotto.

Finalmente, el delantero de 34 años y oriundo de Monte Buey; tomó la decisión de retirarse y de volver su localidad natal junto a su familia.

En junio de 2020, donde era otra la situación porque no había competencia y los ingresos para mantener su familia eran escasos, el mismo jugador también había expresado la misma intención de alejarse de la actividad.

En diálogo con El Periódico Strada había manifestado: "Estoy viendo si me sale algún trabajo bueno en estos meses, pienso en dejar de jugar al fútbol y dedicarme a trabajar. La situación me está obligando a eso... Realmente si sale algo creo que dejo el futbol de lado y me dedico a eso".

El jugador comunicó en redes sociales su alejamiento de la actividad con una foto vistiendo todas las camisetas que defendió a lo largo de su carrera.