Nahiara insistió y le abrió una puerta a su pasión: "Este año fue tremendo", dijo contenta

La joven Nahiara Franco (14) se sumó este año al equipo de rugby de M13 del San Francisco Rugby Club, por su pasión y dedicación se ganó la convocatoria a la Selección de Córdoba donde participó en los Juegos de la Región Centro y fue campeona.

Motivada por una pasión compartida con sus hermanos, que también practican esta disciplina, inició un camino que le abrió una gran puerta. "Me interesé por mi hermano mayor que empezó desde muy chiquito, yo siempre quise seguirlo a él por ser mi hermano mayor. Siempre les insití a mis padres si me podía anotar a rugby, así que este año los pude convencer", explicó la joven jugadora que entrena con el grupo donde en su mayoría son varones.

"Al principio vine tímida porque era la única nena, eran todos varones de 13 años y me daba un poco de verguenza, pero después me fui acostrumbando. Se sumaron otras compañeras al grupo de M12 y me liberé un poco más, pude tener más confianza con mis compañeros, así que estoy muy bien", explicó.

Nahiara contó que esta pasión la lleva desde chica "solo que mi mamá no estaba segura ya que no había chicas para jugar y tenía miedo que me lastimara. Este año la pude convencer y me dejó anotarme".

"Empecé a ir a ver a mi hermano a la cancha, a ver los partidos de los Pumas y de ahí fui aprendiendo muchas cosas", indicó Nahiara Franco.

Una grata sorpresa

No lo esperaba, pero sucedió. A poco de comenzar a jugar en Charabones, Nahiara fue convocada para integrar el seleccionado de Córdoba que disputó los Juegos de la Región Centro y se consagró campeón.

Esta oportunidad le abrió muchas puertas porque pudo mostrarse en otro contexto y principalmente pudo jugar por primera vez con un equipo femenino completo. "Fue una sorpresa. Estaba entrenando y de la nada llega la manager y me dice que estaba seleccionada, fue muy emocionante porque no era algo que me esperaba en tan poco tiempo, no lo tenía planeado y menos este año", comentó.

"Fue lindo, primero fui a Córdoba a ver si quedaba seleccionada y fue difícil porque ninguna de las chicas nos conocíamos, eramos de distintos clubes, es más yo nunca había jugado con un equipo de chicas y era algo nuevo para mí. Estuve tres días allá, pude jugar con otros clubes y fue una experiencia distinta", señaló la jugadora.

Pequeña forward. "Antes jugaba de wing, pero no era tan rápida entonces me quedé a jugar como ocho. No la estudié a la posición, pero mi hermano me enseñó y me ayudaron en el club, es una posición que me gusta", dijo Nahiara.

"Me gusta porque me tratan como un jugador más"

La pequeña delantera de los Charabones contó con orgullo que el rugby le encanta, pero también se siente muy a gusto con el grupo que la incorporó como una más de la banda. "Lo más lindo del rugby es el compañerismo, me llama mucho la atención ir al contacto, taclear, es algo divertido y lindo para mí. Charabones es mi club, el que yo represento donde vaya y es el club que me gusta porque me tratan como un jugador más, no hacen la diferencia ni me dejan a un lado por ser chica, siempre me incluyen", comentó.

Nahiara explicó que no tiene muy en claro su futuro en el rugby. Será porque ese futuro no tiene límites. "Me gustaría jugar en club grande o ser seleccionada de otro club. La verdad que no sé, pero con lo que logré este año siento que puedo hacer bastante. Fue tremendo este año, empezar hace poco tiempo y ser seleccionada, ir a Cordoba, fue todo muy rapido para mi, fue algo sorpresivo, no me lo esperaba y menos este año", indicó con una sonrisa.

"Agradezco a los Charas por incluirme y no dejarme de lado por ser chica, agradezco que mis compañeros sean buenos compañeros y me sumen como una mas de la banda", dijo Nahiara.

Orgullo "Chara"

Matías Madoery, coordinador del bloque infantil, y Verónica Maggi, mánager de la categoría, no ocultan su alegría por el presente de Nahiara y explicaron que es un orgullo para el club, un ejemplo para que en un futuro cercano el club pueda contar con categorías femeninas puras.

"Fue algo inesperado pero a la vez espectacular, un orgullo para el club que sea la primera nena que llega a un seleccionado de prejuveniles. La verdad que estamos muy felices por ella, es un paso más para club, es volver a soñar con tener el equipo femenino para que todas las chicas puedan quedarse en el club", indicó Maggi.

Por su parte, Madoeri agrego: "Estamos buscándole la vuelta para que tenga continuidad, en la provincia de Córdoba se puede jugar rugby mixto hasta los 13 años y el año que viene ella ya necesitaría un equipo completo femenino, así que estamos buscando donde la podemos ubicar para que pueda seguir porque está haciendo una carrera bárbara, este año la rompió y queremos que siga teniendo continuidad".