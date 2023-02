Miralo en vivo: San Isidro vs. Ateneo de Catamarca por la Liga Federal de Voley

San Isidro cierra la primera fase de la Liga Federal de Vóley enfrentando a Ateneo de Catamarca en busca de una victoria que lo deposite en la segunda fase del campeonato.

El equipo de Mario Castel ganó solo un partido en la Zona B (ante Banco Hispano de San Juan) y perdió los tres restantes, todos en el tie break. Necesita ganar y esperar que La Armonía no derrote a las sanjuaninas o bien ganar sin llegar al tie break para no depender de las entrerrianas.

Si no logra avanzar a los playoffs por el ascenso, deberá disputar la eliminatoria para mantener la categoría.

Última fecha de la 1° fase (sábado)

16 hs San Isidro vs. Ateneo (Catamarca)

16 hs Banco Hispano vs. La Armonía

16 hs Vélez Sarsfield vs. Ateneo (Stgo. del Estero)