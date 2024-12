Matías Borgogno fue el ganador del San Francisco de Oro en la Fiesta del Deporte 2024

El futbolista Matías Borgogno fue el ganador del premio San Francisco de Oro como mejor deportista del año 2024 en la 43° edición de la Fiesta del Deporte, que se celebró en la noche de este jueves en el Superdomo, mientras que el corredor automovilístico Santiago Vaira obtuvo la distinción de plata.

El arquero sanfrancisqueño coronó recientemente un gran año con el ascenso de San Martín de San Juan a la Liga Profesional, siendo titular en el equipo y compartiendo plantel también con su coterráneo Enzo Avaro.

Como todos los años, la ceremonia fue organizada por el Círculo de Periodistas Deportivos “Dante Panzeri – Víctor Faya”, con el auspicio de la Municipalidad de San Francisco.

Además de deportistas de todas las disciplinas, fueron reconocido hubo distinciones especiales y homenajes a personalidades del deporte que fallecieron este año.

“Me cuesta no emocionarme pero cierro un año increíble. Me fui a los 14 años en busca de un sueño muy difícil y tuve la suerte de recibir el premio con mi abuelo”, manifestó Borgogno al recibir al premio.

Antes de entregar los premios, el intendente Damián Bernarte destacó la ayuda municipal a deportistas con el otorgamiento de becas. “Esto se sostiene en el tiempo más allá de quienes ocupen el cargo que hoy me toca a mí. Tendemos a naturalizar todo pero les aseguro que no es así, durante años vimos a deportistas que no podían costearse pasajes y eso les impedía acceder a las competencias. Entendemos que es un aporte que puede parecer insuficiente pero volvemos a insistir que tuvimos la iniciativa de hacerlo”, aseguró.

“También entregamos ayudas a deportistas que no practican deportes individuales olímpicos pero merecían acompañamiento del Estado municipal. Acompañamos a instituciones deportivas, todo con aportes de la comunidad, fondos que aportan los vecinos y que permitieron generar obras de infraestructura y sostener la participación en disciplinas deportivas”, resumió.

Todos los ganadores

San Francisco de Asís de Oro: Matías Borgogno.

San Francisco de Asís de Plata: Santiago Vaira.

Trayectoria Deportiva: Juan Manuel Aróstegui.

Trayectoria en el Periodismo Deportivo: Raúl Paccioretti.

Homenaje Carlos Alcántara (Carlos Miguel Libiedzevich, fallecido en abril de 2024).

Distinción CRES Locución Deportiva: Graciela “Chela” Aimar.

Revelación Deportiva 2024: Morena Villarreal (Hockey en Antártida Argentina)

Los ganadores por deporte fueron:

Ajedrez: Emilio Fiora

Arquería: Leo Vivas

Artes Marciales: Joaquín Arri

Aeromodelismo: Juan Pablo López

Automovilismo: Santiago Vaira

Baby Fútbol: Ian Finetti

Básquet: José Peralta

Bochas: Graciela Paz

Boxeo: Máximo Núñez

Ciclismo: Iñaki Serrano

Dua – Triatlón: Gustavo Rosso

Fútbol: Matías Borgogno

Gimnasia Aeróbica Deportiva: Alma Pastorizo

Golf: José María Gioino

Hockey sobre Césped: Morena Villarreal

Karting: Martín Gino

Motociclismo: Luciano Ribodino

Mountain y Rural Bike: Alejo Florito

Natación: Malena Santillán

Pádel: Leonardo Yob

Patín: Jazmín Salomón

Polo: Baltazar Velázquez

Rugby: Santino Vanzetti

Tenis: Agustín Tetamanzi

Tiro práctico: José Venturuzzi

Tiro al vuelo: Federico Marengo

Vóley: Abril Araya

Menciones especiales

1- En conmemoración al 70° Aniversario del Club Atlético Tarzanito.

2- Al Club Atlético Antártida Argentina por ser Campeón Sub 19 en Hockey Liga B1.

3- A Maximiliano Almada por ser el primer sanfrancisqueño en ganar una Etapa de la Doble San Francisco Miramar.

4- Al Club El Tala por el Ascenso a la Liga Federal 2025.

5- A la Asociación El Ceibo por el Ascenso a la Liga Federal 2025.

6- A Carlos Libiedzievich, en reconocimiento a su trabajo incansable con el deporte en San Francisco.

7- A Andrés Barbarini en reconocimiento a ser el Primer Árbitro sanfrancisqueño en dirigir la Liga Nacional de Básquet y la final de una Conferencia en Liga Argentina.

8- Al Club Atlético San Isidro por lograr el récord Nacional de victorias consecutivas en una Liga Nacional.

9- A Daiana Nanzer por lograr tres medallas de oro en el Panamericano de Gimnasia Aeróbica siendo la única argentina en lograrlo

Además, se entregaron dos premios especiales a Enzo Avaro y José “Chinito” Acevedo por sus logros en la temporada 2024.