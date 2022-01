Este viernes por la mañana el entrenador de Sportivo Belgrano, Bruno Martelotto, brindó una conferencia de prensa junto al defensor Lucas Marquez, reciente incorporación de cara a la temporada 2022 del Federal A.

El DT se manifestó ilusionado para la nueva temporada y muy conforme con los jugadores que trajo el club. "Genera ilusión empezar y reencontrarse con los jugadores, con la gente del club más allá de haber trabajado durante el parate, para mí es un placer. Estoy ilusionado porque se está armando un plantel muy bueno, con jugadores que queríamos que estén, y están. Es importante el trabajo de todos para que lleguen estos futbolistas. Tenemos un buen plantel, vamos camino a amar un buen grupo y eso nos va a permitir tener un buen equipo, el primer paso ya lo dimos que es tener un buen plantel, que no está cerrado seguramente podrá venir alguien más, seguiremos evaluando alternativas, tenemos tiempo, iremos en busca de armar un grupo sólido con convicciones muy fuertes y después tenemos en busca del equipo con mucho tiempo de trabajo, así que no hay escusa para no poder hacer un buen torneo", señaló Martelotto.

Por su parte, el defensor Lucas Marquez (de recorrido por Desamparados, Mitre, Gimnasia de Mendoza y Patronato), dijo que llega al club para pelear el ascenso. "Con la ilusión de una nueva temporada, vine a Sportivo por las ganas de pelear algo nuevo porque en otros procesos se armaba para ver que es lo que pasaba. Me hablaron muy bien del club y vengo con la ilusión de pelear el ascenso, extrañaba un poco esa pelea, esperamos que se arme un lindo grupo, hay muy buena gente y esa es la base principal para lograr ese objetivo", expresó.