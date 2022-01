Sportivo Belgrano comenzó esta semana los trabajos de cara a la temporada 2022 del Federal A y lo hizo con el regreso de uno de los íconos del histórico ascenso a la B Nacional: Claudio Verino.

El defensor de 37 años vuelve a la Verde después de 6 años y tras conseguir otro histórico ascenso con Sacachispas a la Primera Nacional, en diciembre pasado.

Para Verino se trata de un paso muy especial en su carrera, anhelaba casi con locura volver a San Francisco y volver a defender los colores de la Verde. No se dio en otras oportunidades y por algo tuvo que darse en 2022.

El "Indio" dialogó con El Periódico Radio FM 97.1 y contó sus sensaciones del regreso donde dejó en claro que llega para "entregar todo".

"Es inesperado porque uno a veces pierde la esperanza, trabajar tanto y esforzarse tanto... porque uno pensaba que haciendo buenos papeles lo iban a llamar, pero no. A fines de noviembre Juampi me llamó, hablando con él me dijo que había una chance y le dije que era lo que más deseaba yo. Nos pusimos de acuerdo rápido, sin dudarlo le dije que sí, si ellos tenían dudas, yo me metí solo en Sportivo -risas-", comentó el jugador.

Verino aclaró que siempre tuvo ganas de volver, que insistió, pero que nunca le habían dado la posibilidad hasta hoy. "Insistí antes de ir a For Ever para tratar de venir, pero se me han cerrado muchas puertas, se me ha tratado de muchas formas también, pero para mí que Juampi, Juanma se la hayan jugado por mí es una muestra de lo que tengo que darles a ellos, no les puedo fallar como persona, como ser humano y como jugador", indicó.

- ¿En qué momento llega este regreso?

Uno se emociona porque quiero dejar al club lo más arriba posible, sé que muchos me miran de reojo por la edad que tengo, pero vengo de lograr un ascenso y de jugar todos partidos de la B Metropolitana y creo que estoy en uno de los mejores momentos de maduración porque sé cuándo tengo que presionar, cuando no, cuando tengo que pegar, cuando tengo que rechazar, jugar, y eso es lo que quiero aportar al grupo, esa cuotita de sabiduría.

"Tenemos un plantel hermoso, el club es hermoso, la ciudad es hermosa, tenemos que empezar a motivar a la gente para que vaya y que esté", dijo Verino.

- Y venís de conseguir un ascenso nada menos que con Sacachispas en una categoría muy dura, casi como el Federal A

En "Saca" perdimos solo tres partidos de los 32 y siempre ganar era 1-0 y nada más, es muy parecida a esta categoría, no así los árbitros, son de otra característica, de otro pensamiento, no tiran tanto para los locales.

Estoy feliz, re mil contento. Yo sé que Juampi y Juanma se están jugando muchas cosas conmigo, sé que tengo que rendir para que no los miren de reojo a ellos, pero la realidad es que estoy muy bien, tuve que dejar muchas cosas porque Sacachispas lo primero que hace es llamarme para seguir, les comuniqué la idea de venir para acá, baje el presupuesto; Estudiantes de Buenos Aires y Almagro también porque conozco a los entrenadores como Walter Perazzo que me pedía si podía ir para allá, uno ha relegado cosas y por eso siento que es el momento, vi lo que contrataron como Flores, Córdoba, se quedó Mauro (Orué), Muller, está Martín (Argüello), ojalá se pase pronto la pretemporada porque quiero jugar ya.

- ¿Cómo encontraste el club y la ciudad?

La ciudad es por demás linda, el club está ordenado, la cancha es hermosa como siempre, lo primero que hiec fue entrar al vestuario, ir a la cancha, mirar los palcos, las tribunas, estoy como en un sueño.

Yo me manejo en bicicleta, siento los olores, uno es medio melancólico, cuando jugué acá estaba mi viejo y pasar por esos lugares donde fui a comer con mi viejo, sabiendo que mi papá nació acá, vivió acá y se crió en San Francisco. Las ganas de venir acá estaban, me siento muy emocionado, me agarran por ahí los cinco minutos y no lo puedo creer. Soy muy agradecido a Juampi, Juanma y al cuerpo técnico, pero sé que esa alegría la tengo que catapultar con buenos rendimientos, buenas acciones y dignificar el trabajo.

- Van a tener una pretemporada larga y un gran desafío por delante porque va a haber un solo ascenso

A veces suena denigrante que el interior tenga otra vez un solo ascenso, pero es lo que nos tocó, nos tenemos que hacer cargo, ir paso a paso, consolidar un buen grupo para que dentro de la cancha hacer resalar ese grupo. No estamos lejos para mí, con respecto a lo que se está armando, pueden traer a Messi que sí los 30 del equipo están convencidos... Nos pasó en Sacachispas que nos armamos para juntar puntos y quizás pelear la mitad de tabla, porque se corría el rumor que los puntos sumaban para los promedios de este año, pero cuando nos encontramos con el grupo, con los nombres que había: Monyor, Bustamante, Verino, De Tomasso, Molina Fariña y no, teníamos un equipo para pelear, nos dimos cuenta en los entrenamientos, en cada charla que teníamos y se logró convencer a muchos chicos que terminaron destacándose al final tengan la entrega y el profesionalismo que tiene que tener un jugador de primera división. A Tomás Verón Luppi lo compra San Lorenzo, a Sombra lo quiere Huracán y ves que no estábamos errados en lo que pensábamos, entonces lo primer es mentalizar a 30 jugadores de que se puede pelear por el ascenso.

- ¿Qué es lo principal que hay que transmitirle a los chicos que hay en el plantel, muchos ellos de la ciudad, con hambre de gloria?

Que sean sencillos, nobles, el cuidado invisible, la lealtad al compañero y a la familia del compañero. Lo primero es que no nos falte respeto por la familia, por el jugador y ser leales, morir y matar por el compañero, ponerse en primer persona del que tenés al lado, si yo fallo no solo le estoy fallando a él, le estoy fallando a su hijo, a la comida de su familia y la verdad es que si podemos mentalizarnos en eso vamos a estar por un camino hermoso, se va a empezar a tomar sentido de pertenencia, pero lo más importante es dignificar el trabajo, yo amo a Sportivo y amo estar acá, pero cada vez que fui a For Ever o Sarmiento y lo tuve que enfrentar tuve que dignificar mi trabajo, cuidar el trabajo donde estaba, me parece que eso es lo más importante, dignificar el trabajo...

- ¿Qué mensaje le podés dejar al hincha?

Estoy agradecido de por vida con Sportivo Belgrano, con la gente, se que hubo momentos difíciles, pero trabajé mucho para volver y devolverle a la gente lo que se merece. Cada vez que me acuerdo de ese Federal A estaba todo lleno, no entraba un alma, con Independiente, Banfield, no lo puedo creer, quiero devolverles esa alegría, cuando ganábamos hasta el kioskero de la esquina estaba feliz, no es lo más importante pero el fútbol le cambia el humor a las personas, aunque sea un par de horas, un par de días y eso es hermoso, vengo a entregarme todo, no vengo a fijarme su voy a disfrutar, vengo a entregarme, desde la primera final con Sacachispas bajé 9 kilos y estoy totalmente mentalizado en el objetivo de devolverle a la gente lo que se merece que es dejar lo más arriba posible a Sportivo Belgrano.