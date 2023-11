Marcelo Gómez: "Utilizaremos estos días para definir el futuro"

El entrenador de Sportivo Belgrano analizó la derrota y el cierre de temporada. Centró la autocrítica en "no va a haber podido encontrar regularidad" y lamentó la derrota del fin de semana pasado. "A mí me queda ese dolor de no haber estado a la altura... no nos hicimos cargo de una ilusión que nosotros mismos habíamos construido", expresó el DT.