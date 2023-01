La Liga Profesional de Fútbol 2023 anunció a los árbitros de cara a la primera fecha que se disputará del viernes 27 al lunes 30 de enero, con Belgrano e Instituto como equipos debutantes este año.

Facundo Tello fue designado para impartir justicia en el partido entre Central Córdoba (SdE) y River, el 28 en el Estadio Único Madre de Ciudades, mientras que Jorge Baliño estará en Boca vs. Atlético Tucumán, el 29 en La Bombonera, lo destacado.

Tello viene con bastante rodaje en el lomo, ya que fue uno de los argentinos que dirigió en el Mundial de Qatar 2022, específicamente en Marruecos vs. Portugal, Corea del Sur vs. Portugal y Suiza vs. Camerún.

Los árbitros para la fecha 1 de la Liga Profesional 2023

Viernes 27 de enero

19.15 Rosario Central – Argentinos (Yael Falcón Pérez).

21.30 Defensa y Justicia – Huracán (Sebastián Zunino).

21.30 Vélez – Gimnasia (Leandro Rey Hilfer).

Sábado 28 de enero

17.00 San Lorenzo – Arsenal (Fernando Echenique).

19.15 Estudiantes – Tigre (Fernando Espinoza).

19.15 Talleres – Independiente (Hernán Mastrángelo).

21.30 Central Córdoba – River (Facundo Tello).

Domingo 29 de enero

17.00 Platense – Newell's (Nicolás Ramírez).

19.15 Racing – Belgrano (Darío Herrera).

19.15 Colón – Lanús (Pablo Dóvalo).

19.15 Instituto – Sarmiento (Andrés Merlos).

21.30 Boca – Atlético Tucumán (Jorge Baliño).

Lunes 30 de enero

17.00 Barracas Central – Godoy Cruz (Pablo Echavarría).

20.00 Banfield – Unión (Silvio Trucco).

