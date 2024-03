San Isidro juega este martes un partido clave en busca del Nº 1 de la fase regular en la Conferencia Norte de la Liga Argentina. Sin embargo, tendrá otros cuatro partidos que completarán esta etapa en el mes de marzo.

Después de recibir al Griego, el Rojo tendrá otro partido de “dientes apretados” que será la próxima semana ante Barrio Parque en el estadio “Antonio Manno”. Luego realizará una gira por San Juan y La Rioja, para cerrar en casa con los "Infernales" de Salta.

Cronograma de partidos

Martes 12 de marzo | San Isidro vs. Barrio Parque

Domingo 17 de marzo | Jachal (San Juan) vs. San Isidro

Martes 19 de marzo | Amancay (La Rioja) vs. San Isidro

Lunes 25 de marzo | San Isidro vs. Salta Basket