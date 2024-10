Los sanfrancisqueños que integran el grupo “Atletas 1975” cuenta los días para realizar la carrera de 10 kilómetros en homenaje a Arturo Romero, un hombre que fue símbolo de la época de oro del atletismo local.

La carrera tendrá lugar el próximo 9 de noviembre, lleva el nombre de Romero ya que es un homenaje al hombre fallecido durante la pandemia.

El impulsor de la carrera fue un buen amigo que tuvo Arturo a lo largo de la vida, José Ángel “Cacho” Godoy. Este hombre tiene 67 años y lleva 50 corriendo, sus últimas competencias fueron los 42K de Buenos Aires y también los 21K de San Francisco.

El homenaje se le ocurrió realizarlo porque recibió los tesroso de Romero de manos de su esposa luego del fallecimiento.Nadie mejor que su amigo entendería el significado que tenían.

“Después del fallecimiento me regaló todos los trofeos diciéndome que era por ser el que siempre estuvo al lado de él. Hace con los trofeos lo que vos quieras y, bueno, no se me ocurrió otra forma de hacerle un homenaje y hacer una carrera”, recordó en La Mañana de El Periódico “Cacho”.

Hay 10 categorías para que puedan competir personas de entre 18 y 65 años por lo que hay 100 premios a otorgar y esperan que el número de corredores se alcance.

Detalles

El recorrido sale desde el predio del club, va hasta Av. 9 de septiembre y luego se dobla hacia el camino interprovincial bajando rumbo a Antártida Argentina. El trayecto toma luego Echeverría y vuelve sobre la avenida, totalizándose dos vueltas y 10 kilómetros bien pedestres.

La largada será el predio del club La Milka (1° de Mayo y Av. Antártida Argentina), en tanto que la inscripción se puede hacer hasta el 30 de octubre. Tiene un costo de $4.000 mas un alimento perecedero que irá a un comedor comunitario.

Las personas pueden comunicarse al teléfono 3564-651770.

Amigos y deporte

La organización corre por cuenta de “Atletas 1975”, deportistas de San Francisco que en aquellos años donde eran muy jóvenes se destacaron en todas las pruebas de este deporte.

Acá se encuentran además de “Cacho”, Liliana Nervi y Nancy Tejeda. “Atletas 1975 es un grupo de los atletas que en aquellos tiempos, en aquella época, hacíamos atletismo puro. Se hacía todo lo que es atletismo en aquellos tiempos salto en largo, salto en alto, vallas, discos, jabalinas, 100 metros, 100 metros vallas. Era hermoso en aquellos tiempos, por eso estamos organizando eso, de nuestro corazón nace volver a recordar todo ese tiempo. Recordando esos tiempos maravillosos", expresaron.