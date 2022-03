Este domingo comenzó la nueva temporada de la Liga Regional de Fútbol donde los tres equipos sanfrancisqueños protagonizan la Zona Centro. En la primera jornada, Sportivo y Crecer fueron locales, mientras que Antártida Argentina tuvo fecha libre.

En el predio "Nicolás Losano", la Verde goleó a Cultural La Francia por 4 a 1 con tantos de Lucas Díaz (x2), Nicolás Bacer y Valentín Gómez. En reserva fue triunfo también de Sportivo por 3 a 1.

Por otro lado, Proyecto Crecer empató 2 a 2 en condición de local con 8 de Diciembre de Villa Concepción del Tío. Los goles fueron anotados por Ezequiel Mendoza y Julián Lescano. En la división reserva fue empate 1 a 1.

Además, por la misma zona, Sociedad Sportiva Devoto goleó 4 a 0 a El Trébol de El Tío con goles de Julio Gavatorta, Juan Dulce, Nicolás Barbero y Maximiliano Farchetto.

Resultados 1º fecha

SS Devoto 4-0 El Trébol (El Tío)

Proyecto Crecer 2-2 8 de Diciembre (Va. Concepción del Tío)

Sportivo Belgrano 4-1 Cultural La Francia

Libre: Antártida Argentina

Próxima fecha

Cult. La Francia vs. Proyecto Crecer

8 de Diciembre vs. SS Devoto

El Trébol vs. Antártida Arg.

Libre: El Trébol