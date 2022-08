Sportivo Belgrano derrotó este domingo a Proyecto Crecer en el duelo de sanfrancisqueños de la 6° fecha de Zona Centro en Liga Regional de Fútbol. La Verde volvió al triunfo de local y se aseguró un lugar en las semifinales.

El equipo que conduce Ravinale se impuso por 2 a 0 con goles de Joaquín Borgogno y Tomás Monasterolo. En reserva fue victoria de la Verde por 2 a 0.

Por otro lado, 8 de Diciembre y Cultural La Francia empataron 2 a 2 en Villa Concepción del Tío. Argüello y Oreglia -de penal- marcaron para el local, mientras que Juan Valle anotó los dos goles del "Canalla".

Cabe recordar que la fecha comenzó el viernes con la victoria de Sociedad Sportiva Devoto por 3 a 1 sobre Antártida Argentina con goles de Parrucci, Córdoba y Gavatorta. Mientras que Maico Maritano había adelantado al "pingüino".

Tabla del Clausura

1. SS Devoto 12 pts. (Clasificado a semifinales)

2. Sp. Belgrano 8 pts. (Clasificado a semifinales)

3. El Trébol 8 pts. (Clasificado a semifinales)

4. Cult. La Francia 7 pts.

5. 8 de Diciembre 7 pts.

6. Antártida Arg. 4 pts.

7. Proyecto Crecer 1 pts.

Tabla general (sumatoria Apertura + Clausura)

1. SS Devoto 42 pts. [clasificado al Torneo Campeonato]

2. Cult. La Francia 29 pts. [clasificado al Torneo Campeonato]

3. Sportivo Belgrano 25 pts. [clasificado al Torneo Campeonato - Campeón del Apertura]

4. Antártida Arg. 23 pts.

5. El Trébol BC 18 pts.

6. 8 de Diciembre 18 pts.

7. Proyecto Crecer 9 pts.

7° fecha (última)

Antártida Argentina vs Sportivo Belgrano

Proyecto Crecer vs. El Trébol (El Tío)

Cultural La Francia vs Sociedad Sportiva Devoto

Libre: 8 de Diciembre