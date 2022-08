Este domingo se disputó la 5ª fecha del Torneo Clausura de Zona Centro de Liga Regional de Fútbol donde Sociedad Sportiva Devoto goleó a Proyecto Crecer a domicilio y se subió a la cima de la tabla de posiciones.

El Verde se impuso por 4 a 1 con goles de Santiago Paire, Guillermo Parrucci (x2) y Julio Gavatorta; mientras que Ezequiel González anotó para el "proye". Gabriel Aguilera fue el arbitro principal. En reserva también ganó el visitante por 4 a 2.

Sportivo Belgrano derrotó como visitante al líder El Trébol de El Tío con arbitraje de Francisco Blazquez. En primera fue por 1 a 0 con gol de Lucas Díaz, mientras que en reserva fue empate 1 a 1.

En tanto, Antártida Argentina recibió en el estadio “Darío Jular” a 8 de Diciembre de Villa Concepción del Tío con arbitraje de Santiago Lamberti. Fue empate 1 a 1 en primera división con gol de Martín Diale para el "pingüino" y triunfo 3-0 para los locales en reserva.

En esta fecha tuvo jornada libre Cultural La Francia.

Tabla del Clausura

1. SS Devoto 9 pts.

2. El Trébol 8 pts.

3. Cult. La Francia 6 pts.

4. 8 de Diciembre 6 pts.

5. Sp. Belgrano 5 pts.

6. Antártida Arg. 4 pts.

7. Proyecto Crecer 1 pts.

Tabla general (sumatoria Apertura + Clausura)

1. SS Devoto 39 pts.

2. Cult. La Francia 28 pts.

3. Antártida Arg. 23 pts.

4. Sportivo Belgrano 22 pts. [clasificado al Torneo Campeonato]

5. El Trébol BC 18 pts.

6. 8 de Diciembre 17 pts.

7. Proyecto Crecer 9 pts.

6° fecha

8 de Diciembre vs. Cult. La Francia

SS Devoto vs. Antártida Arg.

Sportivo Belgrano vs. Proyecto Crecer

Libre: El Trébol

Reserva