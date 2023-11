Proyecto Crecer avanza en el Torneo Campeonato de la Liga Regional de Fútbol y este fin de semana se clasificó a los cuartos de final. Fue tras vencer a 9 de Julio Olímpico de Freyre.

El “proye” se impuso en cuatro de las cinco categorías ante el “patrio” y sigue en carrera en busca del título absoluto de la liga.

Resultados

Promocional: Proyecto Crecer 0-1 9 de Julio de Freyre

Pre infantil: Proyecto Crecer 0-0 9 de Julio de Freyre

Penales: 2-0

Infantil: Proyecto Crecer 2-0 9 de Julio de Freyre

Goles: Vila y Moreira.

Pre juvenil: Proyecto Crecer 2-0 9 de Julio de Freyre

Goles: Giampieri y Peralta

Juvenil: Proyecto Crecer 1-0 9 de Julio de Freyre

Gol: Fiorano

Cuartos de final

Proyecto Crecer vs. Atl. Santa Rosa

Cult. La Para vs. Almafuerte

San Jorge (Brk) vs. Alianza Carrilobo

Cult. Arroyito vs. Independiente (Balnearia)