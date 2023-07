Proyecto Crecer derrotó a Antártida Argentina y se subió a la cima de la Zona Centro en Liga Regional de Fútbol. El “proye” se impuso por 1 a 0 en el estadio “Darío Jular” en el adelanto de la 2° fecha del Clausura.

Hugo Fonseca adelantó a los visitantes apenas comenzado el encuentro. Crecer pudo aumentar la ventaja en la primera parte, pero no pudo aprovechar las oportunidades ante una defensa de Antártida que sufrió cada pelotazo marcando en línea.

En el segundo tiempo el Pingüino fue a buscar el empate, con poca claridad, pero con otra actitud. Crecer jugó en bloque y de contra, pudo liquidar la historia de no ser por una pelota que sacó Joray en la línea. Sobre el final, Antártida fue a la carga por la igualdad, pero no le alcanzó.

Proyecto Crecer sumó su segunda victoria consecutiva en el torneo y es el líder de la zona en soledad, al menos hasta el domingo que se complete la jornada.

La fecha continúa el domingo con dos partidos y se cierra el martes con el duelo entre Sportivo Belgrano y La Milka, partido que se disputará en horas de la noche en el estadio “Darío Jular” de Antártida.

2ª fecha

Viernes | Antártida Arg. 0-1 Proyecto Crecer [Reserva: 1-3]

Domingo 14 hs / 16 hs | SS Devoto vs. 8 de Diciembre

Domingo 14 hs / 16 hs | Cult. La Francia vs Colonia Marina

Martes 19 hs / 21 hs | Sportivo Belgrano vs. La Milka

Libre: El Trébol

Tabla del Clausura (no oficial)

Proyecto Crecer 6 pts. SS Devoto 3 pts. 8 de Diciembre 3 pts. La Milka 1 pt. Cult. La Francia 1 pt. Sportivo Belgrano 0 pts. El Trébol 0 pts. Antártida Arg. 0 pts. Colonia Marina 0 pts.

Tabla general (no oficial)

SS Devoto 23 pts. Sp. Belgrano 15 pts. [Clasificado al Torneo Campeonato] Proyecto Crecer 14 pts. Antártida Arg. 13 pts. Cult. La Francia 13 pts. 8 de Diciembre 10 pts. El Trébol 9 pts. La Milka 8 pts. Colonia Marina 5 pts.

* Clasifican cuatro equipos al Torneo Campeonato; el ganador del Apertura y el ganador del Clausura, más los dos mejores de la General. En caso de que Sportivo vuelva a consagrarse campeón en el Clausura acceden los mejores tres de la General.