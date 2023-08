Antártida Argentina empató este domingo 1 a 1 con Colonia Marina FC en el marco de la 9ª fecha (última) de la Zona Centro en Liga Regional de Fútbol y logró avanzar a los cuartos de final del Torneo Clausura.

El Pingüino aprovechó la derrota de La Milka ante Sociedad Sportiva Devoto y se aseguró un lugar en los cuartos de final. También quedó bien posicionado de cara a la clasificación al Absoluto, puesto que solo perderá el cupo en caso de que Marina, El Trébol o Crecer salga campeón.

Resultados de la 9ª fecha

Cult. La Francia 2-0 Sportivo Belgrano

SS Devoto 3-0 La Milka

Antártida Arg. 1-1 Colonia Marina

El Trébol (El Tío) 1-1 8 de Diciembre (Va. Concepción del Tío)

Libre: Proyecto Crecer

Cuartos de final - Torneo Clausura

SS Devoto vs. Antártida Arg.

Sportivo Belgrano vs. El Trébol (El Tío)

Colonia Marina vs. Proyecto Crecer

Cult. La Francia vs. 8 de Diciembre

-Se juega a un partido en cancha del mejor ubicado en el torneo, en caso de empate habrá definición por penales-

Tabla general (no oficial)

SS Devoto 41 pts. [Clasificado al Torneo Campeonato por Tabla General] Sp. Belgrano 31 pts. [Clasificado al Torneo Campeonato por ganador del Apertura] Cult. La Francia 25 pts. [Clasificado al Torneo Campeonato por Tabla General] Antártida Arg. 18 pts. Colonia Marina 18 pts. 8 de Diciembre 18 pts. [Clasificado al Torneo Campeonato por Repechaje de 2022] Proyecto Crecer 17 pts. El Trébol 15 pts. La Milka 9 pts. [Se le descontaron 3 pts.]

* Clasifican cuatro equipos al Torneo Campeonato (8 de Diciembre no cuenta porque ya tiene cupo): el ganador del Apertura y el ganador del Clausura, más los dos mejores de la General. En caso de que Sportivo vuelva a consagrarse campeón en el Clausura acceden los mejores tres de la General.