La Milka y Antártida Argentina empataron en el cierre de la octava fecha de la Zona Centro en la Liga Regional de Fútbol de San Francisco. Fue 2 a 2 en una igualdad que poco les sirve a ambos equipos, que necesitaban ganar para mejorar sus posibilidades de clasificación en el Clausura.

Nicolás López y Maico Maritano anotaron los goles del Pingüino, mientras que Ezequiel Bustos y Paul Carobolante marcaron los goles del local. En reserva fue victoria del Quintero por 1 a 0.

Cabe recordar que en esta octava jornada Sociedad Sportiva Devoto goleó a Sportivo Belgrano por 4 a 0 con goles de Leandro Córdoba (x2), Juan Dulce y Ezequiel Gaviglio, mientras que 8 de Diciembre venció en su casa a Proyecto Crecer por 3 a 0 con dos goles de Tomás Martini y otro de Matías Martini. Además, El Trébol de El Tío y Colonia Marina empataron sin goles.

9° fecha (última)

Cult. La Francia vs. Sportivo Belgrano

SS Devoto vs. La Milka

Antártida Arg. vs. Colonia Marina

El Trébol (El Tío) vs. 8 de Diciembre (Va. Concepción del Tío)

Libre: Proyecto Crecer

Tabla del Clausura (no oficial)

SS Devoto 18 pts. Sportivo Belgrano 16 pts. Colonia Marina 12 pts. 8 de Diciembre 10 pts. Cult. La Francia 10 pts. Proyecto Crecer 9 pts. La Milka 5 pt. [Se le descontarán 3 pts.] El Trébol 5 pts. Antártida Arg. 4 pts.

* Clasifican 8 equipos a cuartos de final.

Tabla general (no oficial)

SS Devoto 38 pts. [Clasificado al Torneo Campeonato por Tabla General] Sp. Belgrano 31 pts. [Clasificado al Torneo Campeonato por ganador del Apertura] Cult. La Francia 22 pts. Antártida Arg. 17 pts. Colonia Marina 17 pts. Proyecto Crecer 17 pts. 8 de Diciembre 17 pts. [Clasificado al Torneo Campeonato por Repechaje de 2022] El Trébol 14 pts. La Milka 12 pts. [Se le descontarán 3 pts.]

* Clasifican cuatro equipos al Torneo Campeonato (8 de Diciembre no cuenta porque ya tiene cupo): el ganador del Apertura y el ganador del Clausura, más los dos mejores de la General. En caso de que Sportivo vuelva a consagrarse campeón en el Clausura acceden los mejores tres de la General.