Sigue la Liga Profesional de Fútbol (LPF) y el próximo fin de semana se disputará la quinta fecha del Torneo Binance 2022, para la cual ya se confirmó toda la programación de los partidos, que se jugarán desde el viernes 24 de junio al lunes 27, incluyendo los dos partidos liberados en la TV.

Entre los partidos se destacan el duelo que se jugará el sábado entre el puntero Newell's ante Estudiantes en La Plata, rivales que están a solo tres puntos. El escolta Boca recibirá el viernes por la noche a Unión de Santa Fe.

Asimismo, los dos partidos liberados serán el día sábado. Se podrán ver por este link de la TV Pública.

TV: partidos liberados en la fecha 5 de la Liga Profesional 2022

1) Sábado 25 de junio. 15:30 hs. Defensa y Justicia vs. Vélez c

2) Sábado 25 de junio. 18:00 hs. Estudiantes de La PLata vs. Newell's (TV Pública - ESPN - ESPN Premium)

Programación de la fecha 5 de la Copa de la Liga Profesional 2022: partidos, árbitros y TV

Viernes 24 de junio

19.00 Rosario Central – Gimnasia (ESPN Premium)

Árbitro: Patricio Loustau

Asistente 1: Cristian Navarro

Asistente 2: Gerardo Lencina

Cuarto árbitro: Rodrigo Rivero

VAR: Diego Abal

AVAR: Ezequiel Brailovsky

19.00 Banfield – Barracas Central (TNT Sports)

Árbitro: Pablo Dóvalo

Asistente 1: Gerardo Carretero

Asistente 2: Eduardo Lucero

Cuarto árbitro: Lucas Novelli

VAR: Ariel Penel

AVAR: Diego Ceballos

21.30 Boca – Unión (TNT Sports)

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Asistente 1: Sebastián Raineri

Asistente 2: Walter Ferreyra

Cuarto árbitro: Franco Acita

VAR: Leandro Rey Hilfer

AVAR: Diego Verlotta



Sábado 25 de junio

15.30 Defensa y Justicia – Vélez (TV Pública - ESPN - ESPN Premium)

Árbitro: Nicolás Lamolina

Asistente 1: Adrián Delbarba

Asistente 2: Mariana De Almeida

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Cristian Navarro

15.30 Talleres – Central Córdoba (TNT Sports)

Árbitro: Andrés Merlos

Asistente 1: Damián Espinoza

Asistente 2: Gonzalo Ferrari

Cuarto árbitro: Brian Ferreyra

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Diego Romero

18.00 Estudiantes – Newell’s (TV Pública - ESPN - ESPN Premium)

Árbitro: Jorge Baliño

Asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Asistente 2: Pablo Gualtieri

Cuarto árbitro: Ramiro López

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Lucas Novelli

18.00 Colón – Huracán (TNT Sports)

Árbitro: Pablo Echavarría

Asistente 1: Marcelo Bistocco

Asistente 2: Rubén Bustos

Cuarto árbitro: Nelson Sosa

VAR: Germán Delfino

AVAR: Facundo Rodríguez

20.30 River – Lanús (ESPN Premium)

Árbitro: Darío Herrera

Asistente 1: Ezequiel Brailovsky

Asistente 2: Lucas Germanotta

​​​​​​​Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Pablo Dóvalo

AVAR: Gerardo Carretero



Domingo 26 de junio

13.00 San Lorenzo – Tigre (ESPN Premium)

Árbitro: Ariel Penel

Asistente 1: Facundo Rodríguez

Asistente 2: Iván Aliende

​​​​​​​Cuarto árbitro: Héctor Paletta

VAR: Jorge Balino

AVAR: Diego Romero

15.30 Platense – Sarmiento (TNT Sports)

Árbitro: Silvio Trucco

Asistente 1: Gabriel Chade

Asistente 2: Juan Manuel González

​​​​​​​Cuarto árbitro: Américo Monsalvo

VAR: Yael Falcón Pérez

AVAR: Diego Verlotta

18.00 Racing – Aldosivi (TNT Sports)

Árbitro: Fernando Echenique

Asistente 1: Iván Núñez

Asistente 2: Andrés Barbieri

​​​​​​​Cuarto árbitro: Gastón Suárez

VAR: Diego Abal

AVAR: Pablo González

20.30 Argentinos – Arsenal (ESPN Premium)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Asistente 1: Mariano Rossetti

Asistente 2: Gisela Trucco

​​​​​​​Cuarto árbitro: Laura Fortunato

VAR: Darío Herrera

AVAR: Pablo Echavarría



Lunes 27 de junio

15.30 Patronato – Independiente (ESPN Premium)

Árbitro: Fernando Espinoza

Asistente 1: José Castelli

Asistente 2: Maximiliano Castelli

​​​​​​​Cuarto árbitro: Enzo Silvestre

VAR: Nicolás Lamolina

AVAR: Gabriel Chade

20.00 Atlético Tucumán – Godoy Cruz (TNT Sports)

Árbitro: Nazareno Arasa

Asistente 1: Javier Uziga

Asistente 2: Diego Martín

​​​​​​​Cuarto árbitro: Bruno Bocca

VAR: Hernán Mastrángelo

AVAR: Mario Ejarque