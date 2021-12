Concluye el torneo 2021 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) y esta semana ya se conocieron los partidos "liberados" que se podrán ver gratis en la 25° y última fecha con el abono básico del cable y en la TV Pública, es decir, sin tener que pagar el paquete premium de fútbol. En esta fecha serán cuatro partidos liberados, y se agregan los canales Space y TNT (no codificado, el mismo canal de las series y películas).

Si bien la programación está sujeta a cambios, tres de los cuatro partidos liberados en esta fecha serán el sábado a las 17, y el restante el lunes a las 20.

Los partidos "liberados", como se los llama, se podrán ver por este link de la TV Pública, Fox Sports, ESPN, Space y TNT.

TV: partidos liberados en la fecha 25 de la Liga Profesional

1) Sábado 11 de diciembre. 17.00 hs. Argentinos Juniors vs. Sarmiento (TNT)

2) Sábado 11 de diciembre. 17.00 hs. Rosario Central vs. Huracán (TV Pública)

3) Sábado 11 de diciembre. 17.00 hs. Patronato vs. Gimnasia de La Plata (Space)

4) Lunes 12 de diciembre. 20:00 hs. Banfield vs. Arsenal (TV Pública- ESPN - Fox Sports)

Toda la programación de la fecha 25: partidos, árbitros, horarios y TV

Viernes 10 de diciembre

19.15 Platense – Vélez (Fox Sports Premium)

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco

Árbitro asistente 2: Federico Pomi

Cuarto árbitro: Nazareno Arasa

21.30 Estudiantes – Aldosivi (TNT Sports)

Árbitro: Néstor Pitana

Árbitro asistente 1: Ariel Scime

Árbitro asistente 2: Sebastián Raineri

Cuarto árbitro: Pablo Dóvalo

Sábado 11 de diciembre

17.00 Unión – Colón (TNT Sports)

Árbitro: Fernando Rapallini

Árbitro asistente 1: Facundo Rodr´iguez

Árbitro asistente 2: José Castelli

Cuarto árbitro: Pablo Echavarría

17.00 Rosario Central – Huracán (TV Pública)

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Lucas Germanotta

Árbitro asistente 2: José Savorani

Cuarto árbitro: Fabricio LLobet

17.00 Racing – Godoy Cruz (Fox Sports Premium)

Árbitro: Diego Abal

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Diego Romero

Cuarto árbitro: Andrés Gariano

17.00 Patronato – Gimnasia (Space)

Árbitro: Jorge Baliño

Árbitro asistente 1: Eduardo Lucero

Árbitra asistente 2: Gisela Trucco

Cuarto árbitro: Nahuel Viñas

17.00 Argentinos – Sarmiento (TNT)

Árbitro: Ariel Penel

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Javier Uziga

Cuarto árbitro: Juan Pablo Loustau

19.15 Atlético Tucumán – River (Fox Sports Premium)

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Alejo Castany

Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari

Cuarto árbitro: Mario Ejarque

22.00 Boca – Central Córdoba (TNT Sports)

Árbitro: Mauro Vigliano

Árbitro asistente 1: Maxi Del Yesso

Árbitro asistente 2: Hugo Paez

Cuarto árbitro: Fernando Echenique

Domingo 12 de diciembre

17.00 San Lorenzo – Newell’s (TNT Sports)

Árbitro: Fernando Espinoza

Árbitro asistente 1: Andrés Barbieri

Árbitro asistente 2: Lucas Pardo

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

19.15 Defensa y Justicia – Lanús (TNT Sports - Fox Sports Premium)

Árbitro: Adrián Franklin

Árbitro asistente 1: Iván Núñez

Árbitro asistente 2: Raúl Tello

Cuarto árbitro: Diego Ceballos

21.30 Talleres – Independiente (Fox Sports)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Diego Martín

Árbitro asistente 2: Damián Espinoza

Cuarto árbitro: Luis Lobo Medina

Lunes 13 de diciembre

20.00 Banfield – Arsenal (TV Pública- ESPN - Fox Sports)

Árbitro: Maximiliano Ramírez

Árbitro asistente 1: Julio Fernández

Árbitro asistente 2: Gastón Rallo

Cuarto árbitro: Sebastián Martínez