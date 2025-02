Este lunes comenzó en el Superdomo San Francisco la Liga Nacional Femenina de Vóley, que se disputará hasta el 27 de febrero bajo nuevo formato de la competición que comanda la Federación de Voleibol Argentino.

El local San Isidro arrancó con el pie derecho. Con tres presentaciones en el certamen, arrastra tres victorias:

- Primera fecha: San Isidro 3 - 0 Salta Vóley

- Segunda fecha: San Isidro 3 - 0 Brujas de Misiones

- Tercera fecha: San Isidro 3 - 0 Gimnasia y Tiro de Tucumán

La fase de grupos de la Liga se desarrollará entre el 17 y 23 de febrero, con un breve receso el lunes 24. A partir del 25 comenzarán las instancias de eliminación directa, con los cuartos de final, seguidos por las semifinales el 26 y la gran final el jueves 27.

San Isidro tendrá jornada libre el viernes 21, lo que le permitirá dosificar esfuerzos en una competencia que promete ser muy exigente en base al nivel de los 14 elencos participantes.

Resultados de la tercera fecha

Brujas 0 - 3 Glorias (17/25 - 13/25 - 18/25) Tucumán de Gimnasia 3 - 0 Selección Argentina (25/17 - 25/22 - 25/18) Salta Vóley 1 - 3 La Armonía (20/25 - 18/25 - 25/22 - 23/25) Echague 3 - 0 Municipalidad San Carlos (25/20 - 25/23 - 25/22) San Isidro 3 - 0 Gimnasia y Tiro (25/16 - 25/21 - 25/14) Bahiense del Norte 3 - 0 Universitario (25/17 - 25/21 - 25/22)

Partidos del jueves 20 de febrero - 4º fecha

16:00Hs: Salta Vóley vs Brujas

16:00Hs: Municipalidad San Carlos vs Selección Argentina

18:00Hs: Gimnasia y Tiro vs Glorias

18:00Hs: Bahiense vs Tucumán de Gimnasia

20:00Hs: San Isidro vs Club Bell

20:00Hs: Unión vs Echague

Así continúa el torneo

5ª fecha:

16:00Hs: Gimnasia y Tiro vs La Armonía| 16:00Hs: Municipalidad de San Carlos vs Universitario

18:00Hs: Glorias vs Salta Vóley | 18:00Hs: Tucumán de Gimnasia vs Unión

20:00Hs: Club Bell vs Brujas | 20:00Hs: Bahiense vs Selección Argentina

6ª fecha:

16:00Hs: Gimnasia y Tiro vs Salta Vóley | 16:00Hs: Echague vs Selección Argentina

18:00Hs: Club Bell vs La Armonía | 18:00Hs: Municipalidad de San Carlos vs Bahiense

20:00Hs: San Isidro vs Glorias | 20:00Hs: Unión vs Universitario

7ª fecha

16:00Hs: Club Bell vs Salta Vóley | 16:00Hs: Unión vs Bahiense

18:00Hs: Brujas vs Gimnasia y Tiro | 18:00Hs: Echague vs Universitario

20:00Hs: San Isidro vs La Armonía | 20:00Hs: Tucumán de Gimnasia vs Municipalidad de San Carlos